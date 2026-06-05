Impactante incendio de local comercial abandonado en Malvín: el predio quedó destruido

Un violento incendio en local comercial en Malvín requirió del despliegue de dotaciones de Bomberos este jueves por la noche. Según confirmó El País con el vocero de Bomberos, no hubo personas lesionadas.

El siniestro se desató en una edificación deshabitada ubicada sobre la calle Hipólito Yrigoyen y Avenida Italia, sobre las 21:48 horas. Al arribo del personal especializado del destacamento, se constató un fuego generalizado que afectaba de forma total la estructura edilicia, cuyas dimensiones aproximadas son de 20 metros de frente por 10 metros de fondo.

El establecimiento presentaba una importante carga de fuego debido a la acumulación de diversos residuos y materiales inflamables en su interior.

Incendio en Avenida Italia e Hipólito Yrigoyen. Foto: El País

Incendio en Avenida Italia e Hipólito Yrigoyen. Foto: El País

Los efectivos llevaron a cabo las tareas de extinción del fuego, complementadas con labores de remoción del material quemado y enfriamiento de las paredes exteriores del predio.

Se logró dominar el siniestro estructural en pocos minutos, evitando así que el fuego alcanzara las viviendas linderas.