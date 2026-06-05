Investigan hallazgo del cuerpo de un hombre en el arroyo Miguelete: fue encontrado por trabajadores de la zona

La Policía de Montevideo investiga el hallazgo de un cuerpo en la intersección de la costanera del Arroyo Miguelete y la avenida José Battle y Ordoñez, según informó Telemundo (Canal 12) y confirmó El País al acceder al comunicado policial.

El cuerpo fue encontrado durante la jornada de este viernes por trabajadores de una empresa que desarrollaban tareas de limpieza en la zona. Al llegar al lugar los efectivos pudieron comprobar que había un hombre mayor de edad flotando el agua. La unidad de emergencia médica que acudió a la escena del incidente constató el fallecimiento del hombre.

En el lugar trabajó personal de Bomberos y Policía Científica. Todavía resta determinar si el hombre falleció

Luis Alberto de Herrera sobre el arroyo Miguelete.

Fiscalía investiga balaceras en varios barrios de Montevideo: en Marconi se detectaron más de 500 disparos

La Fiscalía Penal de Flagrancia de 12º turno, a cargo de Mirna Busich, se encuentra investigando una serie de balaceras registradas en distintos puntos de Montevideo en los últimos días. En el marco de las indagatorias, se realizaron varios allanamientos, detenciones e incautaciones de armas.

Desde Fiscalía, informaron este viernes que uno de los episodios investigados es una balacera registrada por el sistema ShotSpotter -tecnología que se encarga de detectar y localizar disparos- que constató la noche del pasado miércoles más de 500 detonaciones de arma de fuego en el barrio Marconi. Fuentes policiales dijeron a El País que es la primera vez que se registra tal cantidad de disparos en una misma noche.

Según informó en primera instancia Subrayado (Canal 10), sobre las 21:00 horas se realizaron 96 disparos en la calle Adolfo Artagaveytia. Posteriormente, en el entorno de la 1:30 de la madrugada, se constataron 432 disparos en Aparicio Saravia y Rambla Costanera.