Balacera en barrio Marconi: sistema ShotSpotter detectó más de 500 disparos y detuvieron a hombre armado

Durante la noche del miércoles, el sistema ShotSpotter -tecnología que se encarga de detectar y localizar disparos- registró más de 500 detonaciones de arma de fuego en el barrio Marconi. Fuentes policiales dijeron a El País que es la primera vez que se registra tal cantidad de disparos en una misma noche.

Según informó en primera instancia Subrayado (Canal 10), sobre las 21:00 horas se realizaron 96 disparos en la calle Adolfo Artagaveytia. Posteriormente, en el entorno de la 1:30 de la madrugada, se constataron 432 disparos en Aparicio Saravia y Rambla Costanera.

El País pudo saber que luego de las detonaciones, efectivos de la Unidad de Intervención de la Guardia Republicana acudieron a la intersección de Artagaveytia y Pasaje H. Allí, un grupo de seis hombres armados abrieron fuego contra el personal policial.

Los efectivos de la Republicana repelieron la agresión y detuvieron a uno de ellos, que es poseedor de antecedentes penales.

Entre sus pertenencias, el ahora detenido contaba con una pistola Glock la cual estaba modificada con un cargador ampliado para almacenar más balas.

Pistola incautada tras la detención.

Policía investiga un homicidio en el barrio Marconi

La Jefatura de Montevideo informó el pasado domingo sobre otro homicidio en Montevideo durante la noche del sábado 30 de mayo en el barrio Marconi.

De acuerdo al comunicado, en la noche de este sábado efectivos policiales fueron alertados sobre un hombre mayor de edad que habría sido víctima de disparos de arma de fuego en la intersección de las calles Curupú y Pasaje 30 metros.

Móvil policial en operativo nocturno. Foto: Archivo El País

Al arribar al lugar un equipo de Investigaciones de la Jefatura de Zona Operacional III, se entrevistó a un testigo que escuchó varias detonaciones, al salir de su domicilio avistó a los agresores alejarse del lugar y a la víctima tendida en el suelo, explicó el comunicado.

La víctima fue trasladada a un hospital por otro móvil policial, donde se le diagnosticó dos heridas de arma de fuego: una en el abdomen y otra en el tórax.

En la madrugada de este domingo 31 de mayo se constató el fallecimiento. El departamento de Homicidios se encuentra investigando el hecho.