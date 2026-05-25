Violenta jornada en Marconi terminó con dos hombres asesinados a tiros y un enfrentamiento con la Policía

En la noche de este lunes se registraron dos asesinatos en el barrio Marconi en sitios que se encontraban a cuatro cuadras de distancias.

Según informó Telemundo (Canal 12) desde el lugar, la Policía estaba patrullando la zona cuando el sistema de detección de disparos del Ministerio del Interior -ShotSpotter- se activó. Allí, los efectivos acudieron al lugar de origen de los disparos y se encontraron a un hombre maniatado que estaba tendido en el suelo y al que le estaban disparando.

Patrullero. Foto: Fernando Ponzetto.

En cuanto los tiradores vieron a la Policía, empezaron a abrir fuego contra los efectivos y posteriormente se dieron a la fuga. El hombre que estaba maniatado se encontraba con vida al momento del ataque y fue trasladado a la policínica de Capitán Tula, donde falleció horas después.

Dos asesinatos casi en simultáneo a cuatro cuadras de distancia; uno en Plácido Ellauri y el otro en el Marconi.



Las víctimas tenían 27 años y 35 años. Éste último fue encontrado atado; los homicidas atacaron a la Policía. Los detalles con @GuilleLosa. pic.twitter.com/N8mhYVkwBJ — Telemundo (@TelemundoUY) May 25, 2026

En el lugar se encontraron decenas de casquillos de bala y se presume que fueron alrededor de 50 disparos.

Paralelamente, a la mencionada policlínica había llegado un hombre de 27 años que había sido herida de bala a cuatro cuadras del lugar de la balacera en donde fue hallado el hombre maniatado. Este hombre falleció en el mismo centro médico.