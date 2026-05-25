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El País Información Policiales

Violenta jornada en Marconi terminó con dos hombres asesinados a tiros y un enfrentamiento con la Policía

El sistema del Ministerio del Interior detectó decenas de disparos en un sector patrullado. Los atacantes abrieron fuego contra los uniformados antes de darse a la fuga.

El País
El País
25/05/2026, 20:42
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Lugar de la balacera en el barrio Marconi.
Lugar de la balacera en el barrio Marconi.
Foto: captura Telemundo.

En la noche de este lunes se registraron dos asesinatos en el barrio Marconi en sitios que se encontraban a cuatro cuadras de distancias.

Según informó Telemundo (Canal 12) desde el lugar, la Policía estaba patrullando la zona cuando el sistema de detección de disparos del Ministerio del Interior -ShotSpotter- se activó. Allí, los efectivos acudieron al lugar de origen de los disparos y se encontraron a un hombre maniatado que estaba tendido en el suelo y al que le estaban disparando.

Barrio Marconi
Patrullero.
Foto: Fernando Ponzetto.

En cuanto los tiradores vieron a la Policía, empezaron a abrir fuego contra los efectivos y posteriormente se dieron a la fuga. El hombre que estaba maniatado se encontraba con vida al momento del ataque y fue trasladado a la policínica de Capitán Tula, donde falleció horas después.

En el lugar se encontraron decenas de casquillos de bala y se presume que fueron alrededor de 50 disparos.

Paralelamente, a la mencionada policlínica había llegado un hombre de 27 años que había sido herida de bala a cuatro cuadras del lugar de la balacera en donde fue hallado el hombre maniatado. Este hombre falleció en el mismo centro médico.

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