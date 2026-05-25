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El País Información Policiales

Delincuentes en moto robada provocaron siniestro de tránsito en Pocitos: uno está grave y otro se fugó

Efectivos policiales intentaron detener a los ocupantes del birrodado robado en el barrio de Pocitos. Tras ignorar la voz de alto, chocaron y un implicado se dio a la fuga a pie.

El País
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25/05/2026, 19:51
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Siniestro en Avenida Brasil y Araucho.
Siniestro en Avenida Brasil y Araucho.
Foto: El País.

Un siniestro de tránsito ocurrido en la tarde de este lunes en el barrio Pocitos dejó como saldo a un delincuente, menor de edad, herido de gravedad, cuando este individuo y otro hombre más circulaban en una moto que había sido robada y chocaron con una camioneta en el cruce entre Araucho y Avenida Brasil.

Según informó Telenoche (Canal 4) y confirmó El País con fuentes de la Jefatura de Policía de Montevideo, ambos sospechosos que circulaban en una moto -la cual había sido robada el pasado 14 de mayo y tenía un pedido de requisitoria- fueron vistos por policías de la Unidad de Apoyo Táctico Especial de Montevideo (Unatem), quienes en Avenida Presidente Wilson y Bulevar Artigas iniciaron la persecución.

Según pudo saber El País, los policías le dieron la voz de alto a los ocupantes de la moto, quienes no acataron la orden y se dieron a la fuga.

Como resultado del choque, una camioneta Nissan gris quedó encima de la vereda.
Como resultado del choque, una camioneta Nissan gris quedó encima de la vereda.
Foto: captura Telenoche.

Nuevo siniestro de tránsito en rambla de Punta Gorda: auto invadió senda contraria y chocó frontalmente a otro

A la altura de Avenida Brasil, ambos sospechosos, que de acuerdo a lo que manifestó una testigo a Telenoche circulaban "a toda velocidad", fueron perdidos de vista por la Policía y momentos después la moto colisionó con una camioneta Nissan gris, la cual quedó por encima de la vereda a metros de un comercio.

En cuanto a los ocupantes de la moto, uno de ellos, de 17 años, quedó en el lugar con lesiones graves. El otro se incorporó y abandonó la zona tras el siniestro.

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