Más de seis años de prisión para hombre que mató a otro con un machete en San Gregorio de Polanco

La Jefatura de Policía de Tacuarembó informó este lunes en un comunicado sobre la condena de un hombre que en la noche del pasado sábado mató a otro utilizando un machete en la localidad de San Gregorio de Polanco.

De acuerdo a un comunicado de la dependencia policial, el Centro de Comando Unificado (CCU) recibió sobre las 22:50 horas un llamado en el que solicitaban presencia de personal policial en ruta 43 y 33 orientales.

Una vez en el lugar, los policías constataron la presencia de un hombre herido que se encontraba caído sobre el pavimento. Además, a su lado estaba otro individuo de 49 años que portaba un machete en su mano.

Los efectivos policiales detuvieron al presunto autor del hecho, siendo trasladado posteriormente a un centro médico, donde no se le constataron lesiones.

Por otro lado, un profesional médico constató el fallecimiento del hombre atacado, de 38 años, y que poseía antecedentes penales.

Policía Científica trabajó en el lugar.

Más de seis años de prisión efectiva para el autor

En las últimas horas, los equipos de trabajo recolectaron y analizaron evidencias que luego fueron entregadas a la Fiscalía de Paso de los Toros, que fue la encargada de llevar adelante la investigación.

Tras realizarse una audiencia ante el Juzgado Letrado de Primera Instancia de Paso de los Toros de 1º turno, se dispuso la condena del hombre de 49 años como autor penalmente responsable de “un delito de homicidio, en grado consumado, a título de dolo directo”, a la pena de 6 años y 8 meses de penitenciaría, condena a cumplirse en su totalidad en la modalidad de prisión efectiva.

Policía investiga un homicidio en el barrio Marconi

La Jefatura de Montevideo informó que ocurrió otro homicidio en Montevideo durante la noche del sábado 30 de mayo. Este ocurrió en el barrio Marconi.

De acuerdo al comunicado, en la noche de ese sábado efectivos policiales fueron alertados sobre un hombre mayor de edad que habría sido víctima de disparos de arma de fuego en la intersección de las calles Curupú y Pasaje 30 metros.

Móvil policial en operativo nocturno. Foto: Archivo El País

Al arribar al lugar un equipo de Investigaciones de la Jefatura de Zona Operacional III, se entrevistó a un testigo que escuchó varias detonaciones, al salir de su domicilio avistó a los agresores alejarse del lugar y a la víctima tendida en el suelo, explicó el comunicado.

La víctima fue trasladada a un hospital por otro móvil policial, donde se le diagnosticó dos heridas de arma de fuego: una en el abdomen y otra en el tórax.

En la madrugada del pasado domingo 31 de mayo se constató el fallecimiento. El departamento de Homicidios se encuentra investigando el hecho.