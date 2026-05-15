Tragedia en Ruta 81: reventó un neumático de la moto, cayeron y el acompañante murió

Policía Caminera informó en la noche del jueves de un nuevo siniestro de tránsito fatal en rutas nacionales. Ocurrió en la carretera 81, a la altura del kilómetro 60,5, en la zona de Los Arenales, en Canelones. Según los datos primarios que recabó la investigación, una moto con dos ocupantes que circulaba de oeste a este reventó un neumático y tanto el conductor como el acompañante cayeron al pavimento.

Quien falleció es quien iba como acompañante, "un hombre mayor de edad" del cual no se brindaron más datos porque la información es primaria, pero probablemente se actualizará durante la mañana. El conductor de la moto fue trasladado a un sanatorio porque resultó lesionado.

Operativo por siniestro de tránsito fatal en la noche del jueves 14 de mayo de 2026. Foto: Policía Caminera

Chocaron dos camiones, un conductor murió y un ciclista sufrió traumatismos

Previamente, otro siniestro de tránsito fatal ocurrió casi a las 2:00 de la madrugada de este jueves en la ruta 5, a la altura del kilómetro 252, cerca de Paso de los Toros (Tacuarembó), según informó Policía Caminera en un comunicado.

Bicicleta y camión involucrados en un siniestro de tránsito en la madrugada de este jueves 14 de mayo de 2026. Foto: Policía Caminera

El parte policial señala que se trató de un choque por alcance entre dos camiones que iban circulando en el mismo sentido, cuando el que iba adelante avistó una bicicleta. Este camión con zorra cargado de leña circulaba de norte a sur y realizó una "maniobra de evasión" al visualizar a un ciclista, motivo por el que fue "impactado de atrás por un segundo camión".

Quien murió producto de este siniestro era el conductor del camión que iba detrás; tenía 56 años. Precisamente, la investigación primaria determinó que fue este camión el que tomó contacto con el ciclista, de 28 años, quien sufrió traumatismos y fue trasladado consciente a un sanatorio.

El conductor del camión que resultó ileso tiene 36 años y la espirometría que le realizaron arrojó cero como resultado. La ruta estuvo parcialmente obstruida durante la mañana de este jueves.

Camión que participó de un siniestro de tránsito en la madrugada de este jueves 14 de mayo de 2026. Foto: Policía Caminera

Siniestro de tránsito sin lesionados involucró a tres camiones en Flores

Caminera también informó, previamente, de otro siniestro que involucró a tres camiones. Sucedió sobre las 15:30 del miércoles en la ruta 3, a la altura del kilómetro 170, en el departamento de Flores. Nadie resultó herido en este episodio.

El parte policial señala que un camión con semirremolque cargado con soja que circulaba de sur a norte sufrió un impacto por alcance de un segundo camión cisterna con combustible. Como consecuencia de este choque, "el primer camión salió hacia la banquina oeste e impactó la parte lateral de un tercer camión que circulaba vacío en sentido de norte a sur". Además, el camión con cisterna quedó sobre la faja natural del lado oeste.

"No existió ningún tipo de derrame ni personas lesionadas; la ruta permaneció totalmente liberada", informó Caminera, que añadió que las espirometrías arrojaron resultados negativos.