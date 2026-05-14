Ataque con un bate de béisbol en la calle: el violento episodio en Sayago que terminó con un herido grave

Un hombre de 32 años permanece internado luego de haber sido atacado este miércoles con un bate de béisbol en el barrio de Sayago, informó la Jefatura de Montevideo.

El incidente ocurrió entre las calles Arangua y Lafayette. La Policía llegó al lugar luego de recibir un llamado en el que se alertaba que había una persona herida en la vía pública. La víctima fue primero trasladada por un familiar a un centro de salud y luego derivada a otro centro asistencial.

Allí, los médicos diagnosticaron al hombre con un "traumatismo encéfalo craneal" y lo intubaron. En el lugar del incidente fue detenido un hombre de 23 años, que cuenta con antecedentes penales. El detenido, que llevaba un bate de béisbol consigo, explicó que había utilizado el objeto para defenderse de una agresión previa.

Patrullero policial. Foto: Estefania Leal/Archivo El Pais

Policía Científica trabajó en la escena. La Fiscalía de Flagrancia de 13° Turno ordenó que el detenido fuera conducido a una audiencia, además de una serie de actuaciones.

Brutal siniestro en ruta 5: chocaron dos camiones, un conductor murió y un ciclista sufrió traumatismos

Un nuevo siniestro de tránsito fatal se registró en carreteras nacionales: ocurrió casi a las 2:00 de la madrugada de este jueves en la ruta 5, a la altura del kilómetro 252, cerca de Paso de los Toros (Tacuarembó), según informó Policía Caminera en un comunicado.

El parte policial con información primaria señaló que se trató de un choque por alcance entre dos camiones que iban circulando en el mismo sentido. El que iba adelante avistó una bicicleta. Este camión con zorra cargado de leña circulaba de norte a sur y realizó una "maniobra de evasión" al visualizar a un ciclista, motivo por el que fue "impactado de atrás por un segundo camión".

Camión que participó de un siniestro de tránsito en la madrugada de este jueves 14 de mayo de 2026. Foto: Policía Caminera

Quien murió producto de este siniestro era el conductor del camión que iba detrás; tenía 56 años. Precisamente, la investigación primaria determinó que fue este camión el que tomó contacto con el ciclista, de 28 años, quien sufrió traumatismos y fue trasladado consciente a un sanatorio.

El conductor del camión que resultó ileso tiene 36 años y la espirometría que le realizaron arrojó cero como resultado. La ruta estuvo parcialmente obstruida durante la mañana de este jueves.