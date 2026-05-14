Temas del día:
Montevideo, T 24° H 58%
AirEuropa
Obtener acceso ilimitado desde $245/mes Suscribite al 50% OFF
SUSCRIBIRME AHORA

¿Necesitás ayuda con tu suscripción?
Suscribite al 50% OFF
El País Información Sociedad

Avión sufrió un incidente por hundimiento de hormigón en la pista del Aeropuerto Internacional de Carrasco

Autoridades de la Fuerza Aérea dijeron a El País que este viernes iniciarán interrogatorios para esclarecer el siniestro ocurrido durante las operaciones en la losa principal de la pista.

El País
El País
14/05/2026, 18:31
Compartir esta noticia
+ Seguir en
Hundimiento en la pista del Aeropuerto Internacional de Carrasco.
Hundimiento en la pista del Aeropuerto Internacional de Carrasco.
Foto: Fuerza Aérea Uruguaya.

La Fuerza Aérea Uruguaya (FAU) informó este viernes que un avión de carga Boeing 747-428, el cual se se encontraba operando en la plataforma del Aeropuerto Internacional de Carrasco, se vio involucrado en un accidente a causa del hundimiento del hormigón en la pista de operaciones.

Desde la FAU dijeron que las causas del hecho se encuentran siendo investigadas por la Junta de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil (JIAIAC), la cual depende del Ministerio de Defensa Nacional.

Hundimiento en la pista del Aeropuerto Internacional de Carrasco.
Hundimiento en la pista del Aeropuerto Internacional de Carrasco.
Foto: Fuerza Aérea Uruguaya

El País se comunicó con fuentes de la JIAIAC, quienes adelantaron que este viernes se comenzará con los interrogatorios para establecer las causas del incidente.

Relacionadas

¿Encontraste un error?

Reportar

Temas relacionados

aeropuerto internacional de carrascoFuerza Aérea Uruguaya

Te puede interesar