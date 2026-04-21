Uruguay tendrá representación en un programa que desarrolla un satélite que será enviado a orbitar la Luna

En momentos en que el mundo vuelve a mirar hacia la Luna con la misión Artemis II, el incipiente pero sostenido desarrollo del sector espacial en Uruguay busca también ganar lugar en una industria global en expansión. En ese contexto, la abogada especializada en derecho espacial Mariana García Rodríguez —directora general del Centro de Investigación y Difusión Aeronáutica y Espacial (CIDA-E), asesora del Estado Mayor Personal de la Fuerza Aérea Uruguaya e integrante de la Comisión de Asuntos Espaciales— trazó en diálogo con El País un panorama amplio sobre los avances, desafíos y oportunidades que enfrenta el país en esta área.

En primer lugar, García hizo énfasis en la trayectoria que ya tiene Uruguay en la materia, subrayando la organización de seminarios y eventos internacionales vinculados al ámbito espacial. En ese sentido, remarcó el vínculo con la Federación Internacional de Astronáutica, a la que definió como el principal organismo científico a nivel global en esta temática, responsable de eventos de gran escala como el Congreso Internacional de Astronáutica.

Uruguay no solo ha participado en estas instancias, sino que también llegó a organizar encuentros regionales, lo que consideró un hito relevante para posicionar al país. En esa línea, señaló que el CIDA-E "es el único organismo uruguayo registrado ante esta federación, lo que refuerza su rol como referente nacional en el área".

A partir de ese recorrido histórico, García planteó la necesidad de acercar el sector espacial a la sociedad y evitar que sea percibido como algo ajeno. Según sostuvo, "existe un trabajo sostenido desde hace años por parte de distintos actores para impulsar estas temáticas, pero aún es necesario profundizar la difusión y comprensión pública". En particular, destacó el potencial del sector como motor de curiosidad en jóvenes, algo que, afirmó, "han podido comprobar a través de múltiples iniciativas". A su juicio, el ámbito espacial "no solo resulta motivador en sí mismo, sino que funciona como puerta de entrada hacia disciplinas tecnológicas y científicas más amplias", áreas que consideró "estratégicas por su crecimiento y por los beneficios que generan para países en desarrollo".

De Uruguay a India

En relación a las actividades concretas que impulsa el CIDA-E, García detalló uno de los proyectos más recientes y relevantes: la participación en el programa internacional “Shaktisat”, promovido por la organización sin fines de lucro Space Kids India, liderada por la doctora Srimathy Kesan. Según explicó, esta organización cuenta con una amplia trayectoria en iniciativas educativas en India, África y otros países, enfocadas en involucrar a niños y jóvenes en proyectos espaciales con un enfoque práctico. En esta oportunidad, el programa convoca a 108 países en desarrollo a participar mediante la selección de “embajadoras” en cada país.

García relató que fue contactada por la organización y que trasladó la propuesta al equipo del CIDA-E, que decidió sumarse para apoyar a jóvenes uruguayas. El programa consiste en una capacitación online de más de 120 horas centrada en tecnología satelital, tras la cual se seleccionará a una participante por país para viajar a India y colaborar en el desarrollo de un satélite que será enviado a orbitar la Luna. Esta iniciativa cuenta con el respaldo de la Organización de Investigación Espacial de la India, una de las pocas agencias del mundo que ha logrado misiones exitosas al satélite natural terrestre.

Adolescentes uruguayas que participaron del programa Shakthisat junto a la abogada especializada en derecho espacial, Mariana García Rodríguez. Foto cedida a El País.

En el caso de Uruguay, García destacó la alta respuesta obtenida: más de 120 adolescentes se inscribieron, pese a que la difusión fue limitada debido a que la convocatoria coincidió con un período electoral. Aun así, el programa obtuvo la declaración de interés del Ministerio de Educación y Cultura y logró una amplia convocatoria a través de redes informales.

Actualmente, las participantes se encuentran cursando la capacitación, acompañadas por un equipo de docentes que colabora de forma honoraria. Según García, "el nivel de entusiasmo es muy alto, al punto de que muchas jóvenes consideran que los contenidos superan lo aprendido en la educación formal". Además, subrayó que "se trata de una iniciativa especialmente diseñada para mujeres de entre 14 y 18 años, con el objetivo de reducir la brecha de género en áreas STEM".

Política espacial en Uruguay

En el plano institucional, García profundizó en el proceso de construcción de una política espacial en Uruguay. Explicó que, desde su rol en la Fuerza Aérea como asesora de la Comisión de Asuntos Espaciales —creada en 2021 bajo el liderazgo del entonces comandante Luis De León y continuada por el actual comandante Fernando Colina—, se identificó la necesidad de generar una institucionalidad específica en la materia, separada del ámbito estrictamente de defensa. En ese marco, la Fuerza Aérea actuó como asesora del Poder Ejecutivo y elaboró un proyecto de ley para la creación de una Junta de Política Espacial.

Este organismo, inspirado en la Junta de Aeronáutica Civil, fue aprobado en 2022 y comenzó a funcionar en 2023 tras la reglamentación de su operativa interna. Según detalló García, la Junta reúne a representantes de múltiples organismos con vinculación al sector, incluyendo el Ministerio de Defensa, la Fuerza Aérea, el Ministerio de Industria —a través de dependencias como Dinatel, Ursec y Antel—, así como Cancillería, cuya participación consideró clave debido al carácter internacional de la actividad espacial. También participan instituciones académicas como la Universidad de la República y la UTEC, además del Ministerio de Educación y Cultura y otros actores eventuales, como Uruguay XXI, cuando existen proyectos vinculados a la atracción de inversiones.

Mariana García Rodríguez, directora general del Centro de Investigación y difusión aeronáutica y espacial (CIDA-E). Foto cedida a El País.

García señaló que la creación de este ámbito permitió, al menos, “poner sobre la mesa” lo que ya estaba ocurriendo en Uruguay en materia espacial y generar una mayor articulación entre los distintos actores. A su entender, esto ha contribuido a formar una “masa crítica” entre los tomadores de decisión y a consolidar el tema en la agenda pública. Asimismo, destacó que se trata de una política que ha tenido continuidad más allá del cambio de gobierno, lo que consideró un aspecto positivo.

En paralelo, mencionó que también se impulsó un proyecto de ley para la creación de una Agencia Espacial Uruguaya, que llegó a ser tratado en el Parlamento, pero no fue aprobado antes del cierre de la legislatura, por lo que quedó archivado. Según indicó, su eventual reactivación dependerá de las nuevas autoridades, aunque adelantó que es probable que se opte por un diseño institucional diferente.

Fotos publicadas el 7 de abril de 2026 por la NASA muestran la superficie lunar en primer plano con la Tierra de fondo. Foto: EFE/AFP/NASA

Desarrollo productivo

En cuanto al desarrollo del sector en términos económicos y productivos, García remarcó que Uruguay ya cuenta con actividad empresarial espacial. Destacó particularmente el caso de Satellogic, que desarrolla satélites de observación terrestre desde Zona América y los lanza bajo registro uruguayo. Gracias a esta actividad, el país llegó a posicionarse en algunos años entre los principales lanzadores de satélites de América Latina. También mencionó a Epic Aerospace, otra empresa de origen argentino que evalúa instalarse en el país para desarrollar tecnologías de remolque de satélites hacia sus órbitas.

A esto se suma, según explicó, un ecosistema creciente de empresas vinculadas al software y al procesamiento de datos satelitales, en línea con el desarrollo general de la industria tecnológica en Uruguay. En ese sentido, sostuvo que el país presenta varias ventajas competitivas, como la seguridad jurídica, la estabilidad política y económica, el cumplimiento de contratos y la existencia de incentivos fiscales para proyectos de inversión tecnológica. Además, mencionó iniciativas como Uruguay Innovation Hub —actualmente Uruguay Innova— que apuntan a fortalecer el ecosistema de innovación y apoyar emprendimientos.

Luna observada desde la misión Artemis II Foto: AFP.

Finalmente, García abordó el vínculo entre el desarrollo del sector y la formación de recursos humanos. Señaló que existe una creciente respuesta del ámbito académico, con iniciativas tanto en la Universidad de la República como en la UTEC, que ha desarrollado un hub de investigación espacial. También mencionó la proliferación de organizaciones civiles y programas educativos, muchos de ellos de carácter honorario, que buscan acercar la temática a jóvenes, como el NASA Space Apps Challenge —una hackatón global que se realiza en Uruguay— y otras propuestas como AstroCamp.

No obstante, advirtió que aún faltan carreras de grado específicas en el área, aunque consideró que "esto podría revertirse en la medida en que el sector continúe creciendo". A su entender, existe una relación de retroalimentación entre inversión, formación y empleo: la llegada de empresas puede impulsar la demanda educativa, mientras que la formación de recursos humanos puede generar nuevas iniciativas y emprendimientos. “No importa qué viene primero”, sostuvo, al señalar que ambos procesos pueden potenciarse mutuamente y dar lugar a un “círculo virtuoso” que consolide el desarrollo del sector espacial en Uruguay.