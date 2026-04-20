Christina Koch, de Artemis II, revela cómo la afecta la microgravedad al cuerpo tras regresar a la Tierra

A poco más de una semana de haber vuelto a la Tierra tras la misión Artemis II, la astronauta Christina Koch decidió compartir en redes sociales una experiencia tan impactante como poco visible: cómo responde el cuerpo humano después de pasar tiempo en microgravedad.

La única mujer a bordo de la nave Orión publicó un video en su cuenta de Instagram en el que se la ve atravesando algunas de las dificultades propias del regreso. Lejos de la épica del viaje, el foco está puesto en la adaptación física, un proceso que no es inmediato y que puede resultar más complejo de lo que parece.

Un cuerpo que tiene que reaprender

Según explicó la astronauta, durante la permanencia en microgravedad los sistemas del cuerpo encargados de orientar el movimiento dejan de funcionar como lo hacen en la Tierra. En particular, el sistema vestibular —clave para el equilibrio— pierde eficacia, y el cerebro se acostumbra a ese nuevo entorno, ajustando sus respuestas.

El problema aparece al volver. Esa adaptación previa obliga al organismo a “reconfigurarse” otra vez para responder a la gravedad terrestre. En ese contexto, los astronautas pasan a depender mucho más de la vista para ubicarse y mantener el equilibrio, algo que en condiciones normales ocurre de manera casi automática.

El desafío de volver a lo cotidiano

En el video, Koch muestra una prueba sencilla pero reveladora: caminar en línea recta colocando un pie delante del otro, con los ojos cerrados. Lo que para la mayoría sería un ejercicio menor, para quienes regresan del espacio puede convertirse en un verdadero desafío en los primeros días.

Este tipo de observaciones no solo sirven para entender mejor la experiencia de los astronautas, sino que también aportan información valiosa para el estudio de trastornos en la Tierra, como el vértigo, las conmociones cerebrales y otras afecciones vinculadas al equilibrio.

Astronautas de la misión Artemis II: Victor Glover, Reid Wiseman, Jeremy Hansen, Christina Koch. Foto: AFP

Mientras tanto, la tripulación continúa en pleno proceso de readaptación tras el amerizaje. Con algo de humor, la astronauta dejó entrever que todavía habrá que esperar antes de retomar actividades tan terrenales como surfear, una señal más de que el regreso también tiene sus tiempos.

En base a El Tiempo/GDA