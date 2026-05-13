Pánico en Arizona: una avioneta aterrizó de emergencia en plena ruta y casi impacta contra un auto

Una avioneta protagonizó este domingo un dramático aterrizaje de emergencia en Arizona (Estados Unidos) al descender en plena ruta 60, en las cercanías de la localidad de Superior, luego de experimentar un grave desperfecto mecánico. Las autoridades locales confirmaron que el piloto resultó ileso y no se reportaron heridos entre los conductores que se encontraban en el área al momento del descenso.

El incidente, que ocurrió alrededor de las 13:25 horas, involucró a un avión monomotor Cessna C150 que estuvo a escasos centímetros de colisionar con un vehículo que circulaba por la carretera, tal y como quedó registrado en video.

Un aterrizaje forzoso en la ruta

El evento se desencadenó pocos minutos después de que la avioneta despegara desde el Aeropuerto Municipal de Superior para realizar un vuelo recreativo. Según los registros de la Administración Federal de Aviación (FAA), la aeronave comenzó a perder potencia, lo que obligó al único ocupante a buscar una superficie nivelada de forma inmediata. Testigos presenciales capturaron en video el momento en que el aparato tocó tierra, quedando finalmente posicionado en el cantero central de la autopista mientras los automóviles continuaban pasando a escasa distancia.

"El tipo tiene mucha suerte, todos tenemos mucha suerte en realidad", declaró uno de los testigos que asistió al piloto tras el impacto. El jefe de policía de Superior, Joaquin Manuel, explicó que el Cessna C150 sufrió una falla técnica que imposibilitó el regreso a la pista, forzando la decisión de utilizar la infraestructura vial como pista de emergencia. El propietario del avión, quien no se encontraba a bordo, señaló posteriormente que había prestado la unidad a un amigo para una práctica de vuelo en solitario.

Avioneta aterrizó de emergencia en Arizona Foto: captura de video

Investigación técnica y seguridad en la aviación comercial

Tras el descenso, el personal de emergencia aseguró el perímetro para evitar nuevos incidentes, ya que se reportó la presencia de algunos escombros sobre la calzada y un cartel de señalización que resultó derribado por el ala de la aeronave. La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, por su sigla en inglés) podría intervenir para realizar los peritajes técnicos correspondientes y determinar la causa exacta de la falla de motor que originó el suceso.

Este episodio se suma a una reciente serie de incidentes similares en el estado, lo que ha generado una renovada atención sobre los protocolos de mantenimiento para vuelos privados. La rápida respuesta de los servicios de rescate permitió que el tránsito en la ruta 60 se normalizara pocas horas después, una vez que la avioneta fue retirada del lugar mediante un operativo especial. Por el momento, la identidad del piloto se mantiene bajo reserva, aunque se confirmó que se encuentra fuera de peligro y colaborando con la investigación técnica de las autoridades federales.

Con información de La Nación/GDA