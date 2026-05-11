Tragedia en aeropuerto de Denver: el momento en que un avión atropelló y mató a un hombre en pleno despegue

Un avión de la aerolínea Frontier atropelló y mató a una persona que ingresó sin autorización a la pista del Aeropuerto Internacional de Denver, en el estado de Colorado, según informaron las autoridades de transporte de Estados Unidos. El trágico incidente ocurrió el viernes por la noche cuando la aeronave, un Airbus A321 que transportaba a 231 personas con destino a Los Ángeles, iniciaba las maniobras de despegue y colisionó con el individuo, provocando un incendio inmediato en uno de los motores.

El impacto se registró aproximadamente a las 23:19 hora local. Tras la colisión, se produjo un fuego en el motor del avión que debió ser sofocado de forma urgente. Según el comunicado oficial de la terminal aérea, el Departamento de Bomberos de Denver logró extinguir las llamas rápidamente. No obstante, el choque generó momentos de tensión y dejó un saldo de doce heridos leves, de los cuales cinco debieron ser trasladados a centros de salud de la zona para recibir asistencia médica.

La administración del aeropuerto confirmó que la persona fallecida no ha sido identificada hasta el momento, aunque las primeras pericias indican que no se trata de un empleado de la terminal. El ingreso irregular a una zona de máxima seguridad aérea disparó las alarmas sobre los protocolos de vigilancia en uno de los puntos de conexión más importantes del país.

Investigación sobre el ingreso a la pista de aterrizaje

El secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, aportó detalles preliminares sobre cómo se produjo el acceso del civil al área restringida. El jerarca señaló que, de acuerdo a los reportes iniciales, el individuo "saltó deliberadamente una cerca perimetral y corrió hacia una pista de aterrizaje" justo en el momento en que el vuelo de Frontier Airlines ganaba velocidad para elevarse.

"Las autoridades policiales locales están a cargo de la seguridad del aeropuerto y están liderando la investigación con apoyo del gobierno federal", explicó Duffy a través de una publicación en la plataforma X. El secretario fue enfático al advertir sobre los peligros de estas acciones: "Nadie debe ingresar jamás sin autorización a un aeropuerto".

Avión atropelló y mató a un hombre en Denver Foto: captura de video

Debido a la magnitud del evento y la necesidad de recolectar pruebas, la pista de aterrizaje donde ocurrió el accidente permanece cerrada. Esta interrupción afecta la operativa de una terminal que se posiciona como la cuarta más transitada de Estados Unidos, habiendo recibido a más de 82 millones de pasajeros durante el año 2025. Los investigadores buscan determinar si existieron fallas en los sistemas de monitoreo o sensores de movimiento que rodean el predio aeroportuario.

Con información de EFE