Está a pocas horas en auto desde Montevideo y entró al top 3 de los mejores destinos de Sudamérica

El premio "Lo mejor de lo mejor", dentro de los Travelers' Choice Awards de la comunidad de Trip Advisor reconoce cada año la excelencia en viajes. Y este 2026 una pequeña ciudad de Brasil entró al top 3 de mejores destinos de Sudamérica.

Gramado, centro turístico de montaña en el estado de Río Grande del Sur, fue elegido por ser "un remanso de paz rodeado de bosques y que ofrece gratas sorpresas".

¿Qué se puede hacer en Gramado?

Según la lista de "Lo mejor de lo mejor", "después de disfrutar de los botes de pedales y los pinos de la Selva Negra que rodean el Lago Negro", es recomendable visitar Snowland, "un singular parque de nieve cubierto".

En tanto, para los niños la atracción más especial es Mini Mundo, "un parque en miniatura con réplicas a escala de lugares emblemáticos".

Gramado Foto: Google Maps

¿Cómo ir a Gramado desde Montevideo?

No hay vuelos directos a Gramado, ya que la ciudad no tiene aeropuerto propio. La forma más común de llegar a Gramado desde Uruguay es volar hasta Porto Alegre, en el sur de Brasil, y desde allí completar el trayecto por carretera.

Desde Montevideo, hay vuelos con escala hacia el aeropuerto internacional de Porto Alegre (Salgado Filho), generalmente vía San Pablo o Río de Janeiro. Una vez en Porto Alegre, Gramado está a unos 115 kilómetros y el viaje terrestre demora entre dos y dos horas y media, dependiendo del tránsito y la ruta elegida. Se puede llegar en auto alquilado, transfer privado, excursiones o buses interdepartamentales.

Otra alternativa elegida por uruguayos es viajar en auto: desde Montevideo son aproximadamente 850 kilómetros hasta Gramado, atravesando la frontera por Chuy/Chuí o Jaguarão/Río Branco. El trayecto puede hacerse en unas 11 a 13 horas, según las paradas y el paso fronterizo.

Frontera de Uruguay con Brasil en el Chuy Archivo El Pais/Ricardo Figueredo

El top 10 de Sudamérica en "Lo mejor de lo mejor"

Según el ranking Travelers’ Choice Awards Best of the Best Destinations 2026 de Tripadvisor, el listado quedó así:

Cusco (Perú) Rio de Janeiro (Brasil) Gramado (Brasil) Cartagena (Colombia) Foz do Iguaçu (Brasil) Bogotá (Colombia) Lima (Perú) Quito (Ecuador) Santiago (Chile) Buenos Aires (Argentina)

El reconocimiento ubica a Gramado por encima de destinos consolidados de la región como Bogotá, Lima, Santiago y Buenos Aires. En el ranking sudamericano de Tripadvisor, solo fue superada por Cusco, en Perú, y Río de Janeiro, en Brasil.

El premio "Lo mejor de lo mejor" se otorga a quienes reciben un gran número de reseñas y opiniones excepcionales por parte de la comunidad de TripAdvisor durante un período de 12 meses. De los 8 millones de establecimientos que componen la plataforma, menos del 1 % alcanza este hito, señala la web oficial.