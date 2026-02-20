Dos ciudades sudamericanas entre el top 10 de destinos tendencia para viajar en 2026: ¿cómo ir desde Uruguay?

Recife (Brasil) y Bariloche (Argentina) son los de los mejores destinos para viajar en 2026, según los usuarios de TripAdvisor. La sección "Lo mejor de lo mejor" de los Travellers’ Choice Awards las eligió en su top 10 para conocer este año.

La ciudad de Recife, ubicada en el puesto número 9, "lo tiene todo", resalta el ranking. "Cultura afrobrasileña, música de primera clase, un Carnaval legendario y playas imperdibles" formal parte de sus encantos.

Recife Foto: Google Maps

Bariloche, que se sitúa en el puesto número 10, se presenta como "base para una aventura al aire libre sin glaciares".

"Hablamos de senderismo, kayak, pesca, rafting y mucho más, además de chocolate artesanal de primera calidad y la primera tienda de Patagonia en, bueno, la Patagonia", agrega el ranking.

Uno de los lagos en el Camino de los 7 Lagos, un paseo clásico en la visita a Bariloche. Foto: Tatiana Scherz Brener.

¿Cómo ir a Recife y Bariloche desde Uruguay?

Recife, la capital del estado de Pernambuco, en el nordeste de Brasil, es uno de los destinos de playa más buscados por los uruguayos. La forma más rápida y práctica de llegar es en avión.

Desde Montevideo no hay vuelos directos a Recife. Sin embargo, aerolíneas como Azul Linhas Aéreas, Gol Linhas Aéreas y Aerolíneas Argentinas operan vuelos con escala en Buenos Aires o Sao Paulo. El tiempo total de viaje oscila entre cinco y diez horas, dependiendo de la conexión, y cuesta en torno a los US$ 400.

En tanto, para ir a Bariloche desde Montevideo la conectividad es más amplia y accesible para el público uruguayo. La opción más cómoda es volar con escala en Buenos Aires y continuar hacia el sur argentino. Durante la temporada de invierno, pueden habilitarse vuelos directos especiales debido a la alta demanda por la nieve.

Centro de Bariloche. Foto de Archivo.

El tiempo total de viaje ronda entre cinco y siete horas. En cuanto a tarifas, es posible conseguir pasajes ida y vuelta desde US$ 200 a US$ 400, dependiendo de la temporada.

Otra opción es ir desde Montevideo a Buenos Aires en barco u ómnibus y allí tomar un vuelo. También es posible hacer todo el recorrido por tierra. Son aproximadamente 1.800 kilómetros y más de 24 horas de viaje, una opción elegida principalmente por quienes priorizan el recorrido y el paisaje por encima de la rapidez.

¿Cuál es el top 10 de destinos tendencia para viajar en 2026?

El ranking identifica los destinos que registraron el mayor crecimiento en interés turístico a partir del volumen y la calidad de reseñas publicadas por viajeros durante los últimos 12 meses.

En la edición más reciente, el listado global está encabezado por la isla portuguesa de Madeira, que se posicionó como el destino en tendencia número uno a nivel mundial.