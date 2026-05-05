Inversión millonaria y 4.000 puestos de trabajo: el proyecto “sin precedentes” de Netflix que copa Montevideo

Mientras en la planta baja de Torre Ejecutiva el deportista Gastón “Tonga” Reyno hablaba con los medios por su próxima pelea del 25 de julio en el Antel Arena, en el primer piso comenzaba otra presentación: la de la serie El futuro es nuestro.

La productora argentina K&S Films anunció este lunes su llegada al país con esta megaproducción de Netflix protagonizada por el uruguayo Enzo Vogrincic y basada en una novela de Philip K. Dick. La presentación se realizó con la presencia de ejecutivos de la productora Mariana Secco como representante de la filial uruguaya, y autoridades de la Intendencia y la ACAU.

El actor de La sociedad de la nieve no es el único uruguayo que figura en los créditos de esta ambiciosa producción. El guion también cuenta con la participación de Laura Santullo.

El rodaje en el país comenzará este sábado 9 de mayo y se extenderá durante al menos 27 días, se informó, con más de 15 locaciones entre Montevideo y sus alrededores. La Plaza Independencia será uno de los principales sets -con cuatro jornadas de filmación- junto a zonas como Ciudad Vieja, Peñarol, Melilla y el Parque Lecocq. Los primeros días de rodaje serán en la calle Piedras, por lo que el tránsito se verá afectado durante esos días. Los cambios serán notificados a través de los canales oficiales de la Intendencia de Montevideo.

“Somos muy conscientes de esas molestias y lo vamos a tratar con muchísimo respeto. Nuestro compromiso va a estar en dejar todos los espacios públicos que estaremos interviniendo mejor de lo que los agarramos”, dijo la productora Mariana Secco, de la flamante K&S Films Uruguay.

Imagen de la serie "El futuro es nuestro". Foto: Archivo. Foto: Alan Roskyn / Netflix

“Uruguay tiene una política de Estado de hace muchísimos años de apoyo a la producción audiovisual, y a través de trabajos que tienen que ver con el Poder Ejecutivo, las intendencias y el trabajo privado a través de las casas productoras que salimos a vender el país afuera, estamos logrando esto”, dijo Secco a El País.

“Cada vez más estamos recibiendo producciones de mayor porte como esta”, agregó.

También reveló que comenzaron a trabajar en esta producción en octubre del 2025, cuando la plataforma de streaming anunció el proyecto.

La ficción, ambientada en el año 2047, sigue a un policía que detiene a un joven predicador capaz de anticipar el futuro, pero que termina convirtiéndose en un influyente líder espiritual y en el motor de una revolución reaccionaria. El elenco también incluye a Emiliano Zurita, Delfina Chaves, Marleyda Soto y Marco Antonio Caponi.

Se trata de una producción de ocho episodios que adapta El mundo que Jones creó, novela publicada por Dick en 1956. Del escritor estadounidense ya se han adaptado historias que dieron origen a clásicos como Blade Runner, El vengador del futuro y Minority Report, y series como Electric Dreams y The Man in the High Castle, aunque esta producción -en la que la hija del escritor, Isa Dick Hackett aparece como productora ejecutiva- tiene un gran diferencial.

“Es la primera vez que se adapta una obra de Philip K. Dick al idioma castellano”, destacó Matías Mosteirín, director general de K&S Films, en la conferencia. “Es una gran apuesta de Netflix a un proyecto latinoamericano en habla hispana, con un elenco panregional”, agregó el ejecutivo.

La dirección queda a cargo de Vicente Amorim (Senna), Jesús Braceras (Barrabrava) y Daniel Rezende (O Filho de Mil Homens). Tanto Senna como Barrabrava también se filmaron parcial o totalmente en Uruguay.

Elenco principal de la serie de Netflix, "El futuro es nuestro". Foto: Archivo. Foto: Alan Roskyn, Netflix-

El proyecto, que cuenta con el español Mateo Gil (guionista de la oscarizada Mar adentro de Alejandro Amenábar y de Pedro Páramo) como showrunner, implica unos 140 días de rodaje en total -110 ya realizados en Argentina- y es, según la productora encargada de El eternauta, “de una escala sin precedentes. A nivel presupuestario, logístico y productivo, es una escala que no tiene precedentes en América Latina”, dijo Mosteirín.

La historia transcurre en una Latinoamérica distópica “que se reorganizó política, económica y administrativamente. Por eso la diversidad de actores”, explicó Mosteirín, lo que justifica la diversidad de escenarios y nacionalidades del elenco.

“Es un proyecto, tanto a nivel presupuestario como logístico y productivo, de una escala que no tiene precedentes en la región. Nosotros somos productores de El Eternauta, o sea que venimos de hacer cosas grandes y complejas: esto lo es todavía más”, aseguró Mosteirín en la conferencia.

La decisión de filmar parte de la serie en Uruguay respondió a la combinación de locaciones, capacidad técnica y desarrollo de la industria audiovisual local. “Uruguay es un ejemplo de crecimiento en base a políticas públicas y profesionalización del sector”, afirmó Mosteirín.

La producción prevé una inversión de entre 8 y 10 millones de dólares en Uruguay, monto que -según la empresa- se ejecutará en su totalidad en el país. Además, generará unos 4.000 puestos de trabajo entre empleo directo e indirecto, con un equipo técnico local permanente de entre 130 y 150 personas.

El rodaje implicará cortes de tránsito y desvíos puntuales, que serán comunicados semanalmente por la Intendencia de Montevideo. Desde la organización pidieron comprensión a los vecinos por las intervenciones en el espacio público.

“El año pasado se realizaron 300 proyectos entre internacionales y nacionales en el espacio público del departamento”, dijo Melina Sicalos, coordinadora de Locaciones y Exhibiciones de Montevideo Audiovisual. “Montevideo se destaca como locación por la variedad de escenarios naturales y arquitectónicos que ofrece una ciudad con puerto, playas y zonas rurales a corta distancia, así como servicios, equipos técnicos y artísticos de gran nivel profesional”, agregó.

“Esta producción valida una línea de trabajo de años en políticas públicas para el desarrollo audiovisual”, señaló Gisela Previtali, presidenta de la Agencia del Cine y el Audiovisual del Uruguay.

La serie tiene previsto su estreno global en Netflix en el segundo semestre de 2027, con distribución en 190 países. Además, K&S adelantó que se trabaja en nuevos proyectos para rodar en Uruguay en la segunda mitad del año.

Una gran productora que llega a Uruguay

K&S Films es una de las grandes casas productoras de Argentina. Ha sido responsable de series como El reino, El fin del amor, División Palermo y El eternauta, y películas como Relatos salvajes, La odisea de los giles, El Clan, Truman, El ángel y Belén, entre otras.

“Nuestra colaboración con Netflix empezó en el 2017, cuando hicimos Los dos papas de Fernando Meirelles”, dijo Matías Mosteirín, director general de K&S Films, en la conferencia.

“Creo fundamental aclarar que K&S Uruguay es Mariana Secco. Ella es la persona que va a liderar la compañía con absoluta autonomía y capacidad de decisión. Estamos convencidos de que esta es una empresa que va a tener un gran crecimiento en sus manos y estamos muy orgullosos de poder trabajar con ella en este proyecto y en los siguientes”, agregó Mosteirín.