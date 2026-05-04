De qué se trata "El futuro es nuestro", la serie de Netflix que revolucionará Montevideo durante todo un mes

Un rodaje internacional sacudirá Montevideo en las próximas semanas. Este sábado iniciarán las filmaciones locales de El futuro es nuestro, ambiciosa serie de Netflix que tendrá impronta latinoamericana y a Enzo Vogrincic como su principal protagonista.

La miniserie de ocho episodios ya filmó durante 110 días en Argentina y se completará en Uruguay, con entre 27 y 30 jornadas de rodaje por delante, según se reveló este lunes en una conferencia de prensa en la que participaron productores argentinos y autoridades locales.

La locación central será la Plaza Independencia, pero la filmación también se llevará a cabo en rincones de Ciudad Vieja y en Peñarol, Melilla y el Parque Lecocq, tanto en instalaciones públicas como privadas. La actividad comenzará este sábado 9 de mayo e implicará cortes de tránsito que la Intendencia comunicará a través de sus plataformas.

De qué se trata la serie "El futuro es nuestro"

Según la sinopsis oficial, la acción de El futuro es nuestro se ubica en el año 2047: "El colapso ecológico ha llevado a la creación del FedSur, una coalición de países sudamericanos que aplica medidas extremas para proteger la naturaleza y contrarrestar el hambre y la violencia reinantes. "Una nueva y cautivadora voz surge entonces en internet, una voz mucho más poderosa que cualquier otra porque es capaz de predecir el futuro. El policía Hugo Crussí descubre que tras la voz se encuentra un joven predicador llamado Jonás Flores, pero con su detención provoca que éste se convierta de la noche a la mañana en el líder espiritual del continente".

"Augurando la caída del FedSur y la victoria sobre el cambio climático, Jonás hará soñar al pueblo latinoamericano y conseguirá que muchos se unan a su revolución reaccionaria. Mientras tanto, Crussí, perseguido como miembro de la resistencia, se embarcará en una misión suicida para acabar con el tirano, quien habrá previsto el magnicidio y lo estará esperando".

La historia es una adaptación de Philip K. Dick, el autor de ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas?, la novela que inspiró Blade Runner, y muestra a América Latina como resistencia al nuevo orden.

La productora que trabaja con el patrimonio del escritor es parte del proyecto y su hija Isa Dick Hackett es productora ejecutiva; esta es la primera adaptación audiovisual en español de una obra del prestigioso autor estadounidense y se la anuncia como una producción sin precedentes para la región.

Además de Vogrincic, el elenco central lo completan los argentinos Delfina Chaves y Marco Antonio Caponi, el mexicano Emiliano Zurita y la colombiana Marleyda Soto. También actúan Fernán Mirás, Alfredo Castro, Antonia Zegers, Angela Rodríguez, María Gracia Omegna, Rellén Montenegro, Juan Palomino, Ilay Perales y Paloma Contreras, todo un reparto internacional.