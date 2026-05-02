Las series de mayo: la vuelta de “El encargado”, “Margarita” y “Berlín”, y Nicolas Cage como “Spider-Noir”

El quinto mes del año llega con descenso en la temperatura, excusa perfecta para instalarse en el sillón y entregarse al maratón. Mayo, además, trae una batería de estrenos y regresos en las plataformas de streaming disponibles en Uruguay, con algunos títulos fuertes y otros que intentarán colarse en la conversación.

Uno de los regresos más destacados es el de El encargado, que estrena su cuarta temporada en Disney+ con Guillermo Francella nuevamente al frente. También llegan nuevas temporadas de dos series filmadas en Uruguay: la segunda de Margarita, la serie juvenil de Cris Morena, y la de Barrabrava a Prime Video.

El mes también marca el regreso de Berlín, con Pedro Alonso retomando al popular ladrón nacido en La casa de papel. Entre los estrenos, aparecen Carísima, con el personaje de Caro Pardíaco en Netflix, y Spider-Noir en Prime Video, una apuesta que mezcla el universo de Spider-Man con el policial negro y tiene a Nicolas Cage como principal figura.

Aquí, un repaso por las series más esperadas de mayo que llegan a las plataformas disponibles en Uruguay.

Las series más esperadas de mayo. Foto: Archivo.

Netflix

El gigante del streaming inicia el mes con la llegada de las siete temporadas de la exitosa comedia 30 Rock, protagonizada por Tina Fey, y ganadora de 16 premios Emmy. Y el 6 llegan todos los capítulos de El cuento de la criada.

El 7 de mayo llega la segunda temporada de El caso Hartung. El thriller nórdico vuelve cinco años después de su primera tanda de episodios sobre el asesino en serie danés basado en la novela de Søren Sveistrup.

"El caso Hartung", un nordic crime que fue tendencia en Netflix, estrena segunda temporada. Foto: Archivo.

El 8 se estrena Gracias, ¿el siguiente? Se trata de un drama turco sobre una joven abogada que se lanza al complicado mundo de las citas, con sus amigos como red de seguridad.

Con el título Berlín y la dama del armiño, el 16 de mayo se estrena la segunda parte de este spin off de La casa de papel, nuevamente con el carismático Pedro Alonso como el ladrón que, en esta oportunidad, intentará robar con su banda, el cuadro de Leonardo Da Vinci que se encuentra en Sevilla.

Imagen de la serie "Carísima". Foto: Florencia Trincheri / Netflix

El 20 llega Carísima, serie corta (son 10 episodios de 10 minutos) que protagoniza Caro Pardíaco, o sea el gracioso personaje interpretado por Julián Kartun. Con la excusa de una mega fiesta para celebrar sus 30 años, la serie cuenta con un elenco variopinto que incluye a Alex Pelao, Gastón Pauls, Darío Sztajnszrajber, Charo López y la uruguaya Evitta Luna, entre otros.

Con un elenco imponente: Alfred Molina, Geena Davis, Alfre Woodard, Denis O’Hare y Bill Pullman, y de los productores de Stranger Things, la serie The Boroughs: Jubilación rebelde llega el 21 a la plataforma. La trama se centra en un grupo de residentes de una comunidad de jubilados que lucharán contra una amenaza extraterrestre.

El mes termina con el regreso de Las cuatro estaciones. La serie creada por Tina Fey, quien la protagoniza junto a Colman Domingo, Steve Carell y Will Forte, se centra en la relación de tres parejas casadas, y cómo todo se trastoca cuando una se separa. La temporada 2 se estrena el 28 de mayo.

El 29 se estrena la docuserie Rafa, sobre el gran tenista español. La serie cuenta la trayectoria dentro y fuera de la cancha, con momentos inéditos y testimonios de colegas y rivales como Roger Federer, Novak Djokovic y John McEnroe, entre otros.

Prime Video

La plataforma de Amazon estrena la segunda temporada de una de las series más caras: Citadel. La primera temporada tuvo un presupuesto de 300 millones de dólares y la producción de los hermanos Russo, los de Avengers: Endgame, lanza el 6 la segunda temporada. Nuevamente con Richard Madden, Priyanka Chopra, Stanley Tucci y Lesley Manville, la serie de espionaje y acción lanzará sus siete episodios el mismo día.

Imagen de la serie "Citadel". Foto: Paul Abell/Prime Video

El 13 vuelve Good Omens, para su final: un episodio especial de 90 minutos. Basada en la novela de Neil Gaiman y Terry Pratchett, la comedia cuenta la peculiar amistad entre Azirafel (Michael Sheen), un ángel quisquilloso y comerciante de libros raros, y el demonio de vida acelerada Crowley (David Tennant), mientras intentan detener el surgimiento del anticristo.

Ese mismo día llega Kiss Me: Off Campus, basada en la novela de Elle Kennedy. Se trata de un romance entre polos opuestos: Hannah, una compositora reservada, y Garret, la estrella del equipo de hockey de la Universidad.

Imagen de la serie "Off Campus". Foto: Liane Hentscher/Prime

It’s Not Like, que se estrena el 15 está protagonizada por Scott Foley. Interpreta a Malcolm, un pastor que acaba de enviudar y es padre de tres hijos. Además está Lori (Erinn Hayes), recién divorciada y con dos adolescentes. Sus familias solían compartirlo todo, pero ahora Malcolm y Lori deben lidiar con su nueva soltería y la paternidad.

Además, el 22 se estrena la segunda temporada de Barrabrava, cuyo rodaje se realizó en Uruguay. Nuevamente con Gastón Pauls y Matías Mayer, la trama se centra en la rivalidad de los hermanos César (Pauls) y El Polaco (Mayer), por la dirección de la barra del Club Atético Libertad del Puerto. La primera temporada se puede ver gratis en Youtube.

Uno de los títulos más importantes del mes llega el 27: Spider Noir. Se trata de un policial negro ambientado en el universo de Spider Man, con el ganador del Oscar, Nicolas Cage, como Ben Reilly, el protagonista.

La serie también cuenta con Li Jun Li, Jack Huston y la mexicana Karen Rodríguez en el reparto, y estará disponible en una versión en color y en otra en blanco y negro, para quienes prefieran una experiencia más noir.

Esta nueva producción del multiverso arácnido está ambientada en los años 30 y cuenta con la producción de Phil Lord y Christopher Miller, responsables de la vistosa Into the Spiderverse, y Proyecto Fin del mundo. Y Cage interpreta a una versión mayor y canosa de Spider-Man, investigador privado y superhéroe con mala suerte.

Disney+.

Entre los estrenos más destacados del mes se encuentra El encargado que estrena su cuarta temporada este 1° de mayo. La temporada tendrá siete episodios donde Guillermo Francella, o sea Eliseo Basurto, ahora en la cima del poder, enfrentará una nueva conspiración orquestada por Matías Zambrano (Gabriel “Puma” Goity), quien protagonizará su propia serie.

La creación de Mariano Cohn y Gastón Duprat suma en estos nuevos episodios a Arturo Puig como el presidente argentino, y participaciones de Luis Brandoni, Benjamín Vicuña, Claudia Fontán y Norman Briski.

El 15 será el turno de la segunda temporada de Rivales que protagonizan David Tennant, Aidan Turner y Danny Dyer. Ambientada en los años ochenta, la serie británica cuenta la larga rivalidad entre los ambiciosos Tony Baddingham (Tennant), un magnate de la televisión, y Rupert Campbell-Black (Alex Hassell), un ex atleta convertido en político.

El 29, la plataforma estrena Tierra de Oro. Se trata de un kdrama policial con Park Boyoung y Kim Sung Cheol. La trama se centra en una joven que recibe por error unos lingotes de una red de contrabando, y hará todo lo posible para quedarse con el botín.

HBO Max

La plataforma de streaming estrena, el 4, la segunda temporada de la serie juvenil creada por Cris Morena, Margarita. En estos nuevos episodios, nuevamente filmados en Uruguay vuelven a contar con Mora Bianchi, Toti Spangenberg y Franco Yan como los protagonistas, e Isabel Macedo como la villana de la historia.

La nueva entrega retoma la lucha de Margarita para enfrentar a Delfina, con la música como uno de sus pilares. Se suman nuevas canciones originales y versiones de hits del universo de Cris Morena.

Y el 9 llega Song of the Samurai, serie live action basado en el popular manga de Eiji Hashimoto y Shinya Umemura. En ocho episodios con acción y artes marciales se cuenta sobre los guerreros del Shinsengumi, un grupo especial de samuráis en el Japón del periodo Edo.

Universal+

Dick Wolf es uno de los creadores más populares, con series como La Ley y el Orden y el universo Chicago One. El 13 llega a Universal+ su nueva creación: CIA.

La serie se centra en la relación entre el agente de la CIA Colin Glass (Tom Ellis, el protagonista de Lucifer) que es impulsivo y no respeta las reglas, y el agente del FBI Bill Goodman (Nick Gehlfuss, el doctor Will Halstead de Chicago Med) que es un estricto seguidor de las normas. Ambos deben formar equipo y encontrar la manera de trabajar juntos para proteger a Estados Unidos de amenazas terroristas.