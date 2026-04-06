Cuándo se estrena la temporada 2 de "Margarita": la serie de Cris Morena tiene fecha de regreso a HBO Max

Estrenada en 2024, la serie Margarita se convirtió en todo un fenómeno mundial. La serie juvenil creada por Cris Morena que oficia como spin off de Floricienta se convirtió en la producción más vista de la plataforma HBO Max y fue tendencia en las redes sociales. La primera temporada ya se emitió también en Canal 12, y ahora se anunció la fecha de estreno de su segunda tanda de episodios.

Margarita cuenta la historia de la hija perdida de Floricienta y verdadera heredera del reino de Krikoragán. Mora Bianchi interpreta a la joven protagonista, mientras que Ramiro Spangenberg, es Merlín, el príncipe de la historia. Además, la serie cuenta con Isabel Macedo, quien vuelve a interpretar a Delfina Santillán, la villana de la saga, y con Graciela Stéfani como su madre, Malala.

Al igual que ocurrió con la primera temporada, los nuevos capítulos se filmaron en Uruguay, y volverá a tener presencia de figuras locales en el reparto. En los episodios que ya se estrenaron, que fueron 40 en total, participaron, entre otros, Fernando Vilar, El Gran Gustaf, Coco Echagüe, Annasofía Facello, Robert Moré y el joven José Fabini.

Ahora, la plataforma anunció que la segunda temporada de Margarita llega el próximo 4 de mayo a HBO Max. Así se puede ver en la aplicación, como en las capturas que replicaron las cuentas de fanáticos de la serie en redes sociales. El arribo de la segunda temporada y de la tercera estaba confirmado para 2026, y era uno de los estrenos más esperados del año en la región.

La serie regresa luego de su consagración, no solo como una de las ficciones más vistas del mundo, sino también como la ganadora de cuatro premios Martín Fierro. En la pasada gala de los premios argentinos, Margarita se llevó premios para Julia Calvo (actriz de reparto), Isabel Macedo (actriz principal), Lola Abraldes (revelación) y el de mejor ficción diaria.