Caro Pardíaco tendrá su serie en Netflix y una actriz uruguaya será parte: esto se sabe sobre "Carísima"

Los canales de streaming más importantes de Argentina han comenzado a forjar alianzas con plataformas internacionales para crear contenido. Hace unas semanas, Luzu anunció que estrenará una serie sobre su principal programa, Nadie dice nada, en Disney+, y ahora Olga anunció su alianza con Netflix, junto con el título de la primera creación en conjunto.

La ficción se llamará Carísima, y su estreno está anunciado para "muy pronto" por la plataforma de streaming. Se trata de una serie de 10 episodios de 10 minutos cada uno que estarán protagonizados por Caro Pardíaco, el simpático personaje de humor nacido en los sketches del programa Cualca y que rápidamente se convirtió en un fenómeno digital. Los recortes de sus apariciones en Olga se han hecho virales.

La serie estará protagonizada por Julian Kartun, quien además de vocalista de El Kuelgue e interpreta al personaje desde sus inicios. Lo acompañarán Alex Pelao, Iara Portillo, Julián Doregger, Anita B Queen, la uruguaya Evitta Luna —a pesar de que este año decidió desvincularse de Olga—, Dario Sztajnszrajber, Gastón Pauls, Julián Lucero, Charo López y Malena Pichot

Carísima estará producida por Labhouse en asociación con Olga, y la historia explorará el universo de Caro Pardíaco, ícono post-pop, empresaria de la noche y reina del stream, mientras sufre una crisis existencial a pocos días de cumplir 30 años y tiene que organizar la fiesta "más zarpada" de su historia, se anunció.

La aparición repentina de Leo, un psicópata con múltiples personalidades que la enamorará, pondrá en riesgo todo. Caro tendrá que salvar su fiesta, su vida y su identidad, revela el adelanto compartido por la plataforma.

Con toques de thriller ansioso y muchísimo humor, Carísima será el primer formato de serie corta de Netflix Argentina.

La dirección estará a cargo de Nano Garay Santaló y Federico Suárez, mientras que el guion lo firman Kartun, Julián Lucero, Mariano Rosales y Nano Garay Santaló, y tendrá asesoría de Malena Pichot.