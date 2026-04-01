Cuándo se estrena la temporada 2 de "Love Story" y qué historia de amor contará la serie más vista de Disney+

Estrenada sin grandes anuncios a mediados de febrero, la serie Love Story se convirtió en tema de conversación en redes sociales, y en la producción más vista en la plataforma Disney+. Se trata de lo nuevo de Ryan Murphy, que ha lanzado un éxito tras otro en los últimos meses. En noviembre llegó a la plataforma el drama legal Todo vale, que protagoniza Kim Kardashian; en enero fue el turno de La belleza, que significó el regreso de Ashton Kutcher a la pantalla chica, y en febrero llegó Love Story.

Como en otras series antológicas de Ryan Murphy (como American Horror Story o American Crime Story), cada temporada cuenta una historia distinta, en este caso, de amor. La primera abordó la mediática relación entre John F. Kennedy Jr. (a cargo de Paul Anthony Kelly) y Carolyn Bessette (Sarah Pidgeon), desde sus inicios hasta su trágico desenlace.

El último episodio se estrenó la semana pasada en la plataforma, y el creador de la serie anunció que ya se comenzó a trabajar en la segunda temporada, que contará otra sonada historia de amor.

Si bien se barajaban varios romances, como el de Elizabeth Taylor y Richard Burton, a través de un video difundido en redes sociales y con el clásico "Silver Springs" de fondo, Murphy anunció que la segunda temporada de Love Story tendrá como título Buckingham Nicks, y se centrará en los integrantes de la banda Fleetwood Mac. También anunció al elenco principal, con varios jóvenes con éxitos, en cine y televisión.

La temporada se enfocará en la volátil relación que ayudó a catapultar a la banda al éxito mundial, tendrá como productora ejecutiva a Stevie Nicks y el elenco estará encabezado por Dominic Sessa (el protagonista de Los que se quedan) como John McVie, Alex Wolff (El legado del diablo) como Mick Fleetwood, Lucy Boynton (Bohemian Rhapsody) como Christine McVie, Connor Storrie (Heated Rivalry) como Lindswy Buckingham, y Billie Lourd (Star Wars) como Stevie Nicks.

La segunda temporada de Love Story llegará a Disney+ en 2027.