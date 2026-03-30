Fer Vázquez habló sin filtro en un programa argentino y destrozó a Agustín Casanova: "Fue la peor..."

Invitado al canal de streaming argentino Barro TV, el cantante Fer Vázquez sorprendió al compartir picantes declaraciones que llamaron la atención del público, acostumbrado a verlo mantener un bajo perfil. En particular, al responder la pregunta “¿cuál fue tu peor traición?”, el músico se explayó sin filtros y apuntó contra su excompañero y líder de Márama, Agustín Casanova.

Cuando un integrante del panel comentó que cantante de Márama también había asistido al programa y que “era un crack”, Fer lo frenó en seco para aclarar: “Conmigo no fue un crack”. Luego, tras reflexionar unos segundos sobre cuál había sido la peor traición que de la que fue víctima, concluyó que se trató de lo ocurrido con Márama.

“Fue una banda que empecé yo y a la que le fue muy bien como para que después termináramos como terminamos, haciendo juicios y cosas que no valían la pena. Me defraudaron, pero los juicios los gané yo”, expresó a corazón abierto. Enseguida le consultaron si había obtenido dinero a partir de esas instancias judiciales, y el frontman de Rombai sonrió al responder que “no perdió”.

“Para mí se estaban equivocando en lo que estaban pidiendo y en lo que estaban haciendo. Rompieron una ley moral al reclamar algo que no les correspondía, y que al final legalmente tampoco les correspondió”, finalizó el artista y productor que fundó la banda que actualmente sigue encabezando Casanova.

Otros tiempos. Fer Vázquez y Agustín Casanova juntos en 2016. Foto: Julmart Bueno

Fer Vázquez y Agustín Casanova trabajaron juntos hasta 2017 como productor y cantante de Márama, respectivamente. Un año después de la ruptura, Casanova inició una demanda laboral millonaria, al sostener que técnicamente había sido su empleado y que le correspondía una compensación por los años trabajados. Según Vázquez, en cambio, mantenían una relación de socios de hecho. Finalmente, Casanova retiró la demanda, aunque la otra parte cedió la marca Márama, con la que el cantante continúa su carrera.