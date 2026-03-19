Cami Rajchman se hizo un test de embarazo y compartió el resultado en las redes: "Tuve miedo de que se filtre"

En una tarde distendida desde el living de su casa, Cami Rajchman sorprendió a sus seguidores con una serie de historias en Instagram bajo el título "storytime de 13 días de atraso". Con la honestidad que la caracteriza, la influencer relató el proceso de incertidumbre y nerviosismo que vivió recientemente debido a un desajuste en su ciclo menstrual.

"Tuve 13 días de atraso y me hice dos tests de embarazo", comenzó relatando Cami, explicando que, aunque se sentía asintomática, el registro de su aplicación marcaba una demora inusual de ocho días. "Dije 'ante la duda me hago un test, no sea cosa que esté ignorando esta situación', confesó, aunque aclaró que en ese momento lo veía como algo "bastante improbable".

Camila Rajchman. Foto: Captura de Instagram @camiraj.

Fiel a su estilo descontracturado, la comunicadora detalló la logística detrás de la prueba. Llamó a su mejor amiga para pedirle que comprara el kit y se dirigió a su casa para salir del paso. "Fue una secuencia muy graciosa, aguantándome el pichí para hacer en una tirita y ver si me daba negativo", recordó sobre ese primer intento.

Sin embargo, tras obtener un resultado negativo, la tranquilidad fue parcial. "Mi primera sensación fue 'qué alivio, me saco este tema de la cabeza', pero por otro lado me empecé a preocupar porque no dejan de ser ocho días de atraso y yo sin saber la causa", explicó a sus seguidores.

Al llegar al día 12 sin novedades, Rajchman contactó a su ginecóloga, quien le recomendó realizarse un análisis de sangre para descartar cualquier margen de error. "¡Qué momento de mierda! Era un nudo de nervios", admitió sobre la espera en el laboratorio. En esa ocasión fue acompañada por un amigo, lo que sumó una cuota de incomodidad ante la posibilidad de ser reconocida en la sala de espera: "La situación era bizarra de por sí porque me conocían y yo estaba al lado de un hombre esperando que me saquen sangre para ver si estaba embarazada".

Finalmente, tras horas de tensión, el análisis de sangre confirmó que no estaba embarazada. Pero la incertidumbre persistía sobre su salud: "Cuando me dio negativo me pregunté 'qué tengo', hasta que el otro día llegó 'ella'. Me vino al día número 13".

Tras confirmar que su ciclo se normalizó y que el episodio quedó atrás como un susto, Cami aprovechó para dejar una reflexión sobre la privacidad y los rumores en redes sociales. "Siendo honesta, tuve miedo de que esto se filtrara, y qué feo sería que se filtrara", sentenció, cerrando su relato con un pedido hacia sus seguidores: "Sean conscientes y no cuenten nada íntimo de nadie".