"La odian": qué hay detrás del conflicto con Emilia Mernes y cuál es el famoso uruguayo involucrado

Desde que Tini Stoessel dejó de seguir este miércoles en Instagram a Emilia Mernes, se desató un escándalo que no solo sacudió a la música y al espectáculo argentino, sino también al ámbito deportivo. Luego de que Antonela Roccuzzo y Valentina Cervantes se sumaran al unfollow de La Triple T, Yanina Latorre contó la verdad detrás del enojo de todos con la entrerriana.

“Hoy llegué a todos los que se pudieran imaginar... Parece que la chica [por Emilia Mernes] tiene mala fama en el ambiente por no ser buena compañera”, expresó la mediática en SQP, ciclo que conduce por la señal de América TV.

“Acá el problema no es Tini, sino María Becerra y Emilia Mernes. Detestación”, continuó al mismo tiempo que desde el panel aclararon que ambas formaban parte del grupo “Los Del Espacio”, el cual “se disolvió para que cada uno tomara su rumbo”. Acto seguido, la conductora rememoró que la artista entrerriana empezó su carrera de muy joven con Rombai, donde conoció y se puso de novia con Fer Vázquez.

En ese sentido, comentó que el cantante uruguayo advirtió desde sus stories de Instagram que “tarde o temprano algo iba a salir a la luz”. “Este chico se sintió usado y estafado por Emilia Mernes porque a Emilia Mernes, que es talentosa, cuando estaba empezando su carrera, él le da su primera oportunidad de cantar con él y se enamoran, se ponen de novios y empiezan”, indicó.

Y continuó: “Nos remontamos a 2016, ahora Fer Vázquez la odia. Ella empieza a cantar con él y le presenta a su mánager que los lleva a Miami a probar suerte. Pero cuando ella conoce al de Sony Music y firma contrato, empieza a crecer y lo deja porque no quería mezclar carrera con amor. Entonces se abre como solista y finalmente rompen”.

Tal como contó Latorre, una vez que la intérprete del álbum .MP3 despegó su carrera como solista empezó a hablar mal de él y se quedó con el staff de su expareja, con quien Yanina se comunicó durante la transmisión de este miércoles. A raíz de esto, reveló que Vázquez le comentó que el tuit que replicó en su perfil de Instagram era de Joel Deleon, a quien Emilia señalaba en aquella época como “su amigo gay”, cuando aún estaba en pareja con él. “Después terminó [se vinculó sentimentalmente] con Joel, que no era gay. Ella le decía a Joel que se había separado de Fer y no se había separado”, acotó y sacó a la luz una infidelidad de la cantante.

La historia que publicó Fer Vázquez en su Instagram. Foto: @fervazquez

En cuanto a su manera de ser como profesional, Yanina reveló que todos con los que se comunicó la señalan como “trepadora, que quiere crecer y que no le importa pisar cabezas”. “Todos con los que hablás dicen que ella está donde está gracias al Duki, quien tiene mucho peso en el ambiente. Y como es groso, canta en Europa y demás, le abre puertas”, sostuvo.

El problema se destapó cuando apareció en escena María Becerra y empezó a crecer. “Hay un tema entre todas las cantantes pop, que entre todas se celan. Les molesta si el tema de la otra le va mejor o si el Futtura lleva más gente que el Vélez. Por eso, cuando en 2024 María Becerra hace su primer River, Emilia Mernes empezó a gestionar y hacer todo lo posible para que ese River se caiga. No lo logró, pero empezó a amenazar con el poder que tiene el Duki y a bajarle gente del staff”, subrayó Latorre.

Y siguió: “De hecho, todos los famosos que fueron a ese show a ver a María Becerra, por miedo al Duki, no subieron ni un videito del show. Y de ahí empezó un odio total, María Becerra no la puede ni ver”.

Pero eso no fue todo en lo que respecta a las colegas. Yanina también indicó que hace poco tiempo Emilia fue al boliche Picheo 808, donde estaba la hermana de Becerra, y la hizo echar del lugar de la peor manera, información que confirmaron desde el mismo lugar. “Esto hizo estallar a María, quien la llamó para pedirle explicaciones”, sentenció.

En relación con Tini Stoessel, la conductora recordó que la ex Violetta (Disney Channel) se ausentó durante dos años de los escenarios debido a los problemas de salud mental que sufrió. “Generosa, le recomienda a Emilia parte de su staff, para que todos sigan teniendo laburo. Cuando Tini vuelve a estar de vuelta en el medio, intenta recuperar su gente, pero muchos de estos le dijeron que no”, reveló. Entre esas personas se encontraba el estilista y tres de las bailarinas de Martina.

Por último, la conductora contó por qué Antonela Roccuzzo también dejó de seguir en Instagram a Emilia Mernes: “Empiezo a llamar a medio Miami y la persona allegada a Antonela me contó que efectivamente la dejó de seguir hace diez días... Antonela habría hecho una limpieza en su Instagram a partir de lo que pasó con la foto de Messi con Trump y en el medio la vio a esta que no tenía onda y no le gustaba, y la dejó de seguir. Me dicen que la dejó de seguir a esta chica para solidarizarse con Tini”.

A su vez, sumó un dato que muy pocos sabían. Parece que a las mujeres de la “Scaloneta” no les cae muy bien la cantante pop; esto tendría su origen en una fiesta por los festejos de la Copa del Mundo 2022, donde Emilia no se habría comportado adecuadamente para ser un evento familiar.

La Nación GDA