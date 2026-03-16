La furia de Yanina Latorre minutos después de aterrizar en Uruguay: "¿Se puede tener tanta desidia?"
Un inconveniente en el aeropuerto sacó de las casillas a la filosa conductora, que cruzó el Río de la Plata para pasar un fin de semana con amigas en Punta del Este.
Yanina Latorre viajó a Uruguay para un fin de semana de diversión con amigas, pero el inicio del paseo estuvo lejos de ser el ideal. Apenas puso un pie en el aeropuerto de Punta del Este, la conductora de SQP fue víctima de un inconveniente que la hizo montar en cólera.
Cuando recibió su equipaje, la filosa comunicadora se percató de que la valija estaba abierta, sin candado y con todas las pertenencias revueltas. Enseguida, acudió a las redes sociales para dar cuenta del mal momento y apuntar directamente a la aerolínea en la que voló.
Hoy viaje a Uruguay— Yanina Latorre (@yanilatorre) March 14, 2026
Me llego la valija sin candado
La abri, no me faltaba nada
Pero todo revuelto, desordenado, me abrieron los necesaires y desparramaron todo
A otra chica le paso lo mismo
A los demas no se
Quiero q alguien de Arolineas Argentinas me explique q paso
Estoy dele…
"Hoy viaje a Uruguay. Me llego la valija sin candado. La abri, no me faltaba nada. Pero todo revuelto, desordenado, me abrieron los necesaires y desparramaron todo. A otra chica le paso lo mismo. A los demas no se", relató indignada en su cuenta de X.
La comunicadora no ocultó su molestia ante la falta de respuestas de la empresa y comparó el episodio con los protocolos de seguridad que ha vivido en otros destinos internacionales: "Quiero que alguien de Aerolíneas Argentinas me explique qué paso. Estoy dele llamar y no me atienden. Es una falta de respeto. ¿Quiénes son para revolver todo?", se preguntó.
Cuando en otros paises necesitan abrir una valija te llaman para q vayas y la abras— Yanina Latorre (@yanilatorre) March 14, 2026
Me ha pasado volviendo de Estados Unidos, q la abrieron, porq vieron algo dudoso cdo la scanean
Te dejan todo tal cual estaba y te ponene un cartel explicando la situacion y te vuelven a poner el…
Minutos después, volvió a compartir su bronca a través de un nuevo mensaje: "Cuando en otros países necesitan abrir una valija te llaman para que vayas y la abras. Me ha pasado volviendo de Estados Unidos, que la abrieron, porque vieron algo dudoso cuando la escanean. Te dejan todo tal cual estaba y te ponen un cartel explicando la situación y te vuelven a poner el candado. Acá me llegó mi valija abierta y todo revuelta. ¿Se puede tener tanta desidia?".
A pesar del incidente, Yanina cumplió con el motivo que la llevó al Este: celebrar el cumpleaños de Valeria Rocco, una de sus mejores amigas. La conductora se instaló en un hotel sobre la parada 7 de la Mansa y compartió con sus seguidores de redes los momentos disfrutando de la piscina del complejo y corriendo frente a la costa para no descuidar el ejercicio físico. El fin de semana incluyó un exclusivo circuito gastronómico, con almuerzos y cenas en paradores top, donde el grupo de amigas brindó por el aniversario que motivó el viaje relámpago.
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