Por qué ver a The La Planta junto a Tini fue un "mimo" a nuestra autoestima colectiva, según la psicología

El pasado 22 de febrero, el Estadio Centenario vivió uno de esos momentos que quedan grabados en la memoria colectiva. Tras la aparición sorpresa de The La Planta junto a Valentino Merlo en el show de Tini Stoessel, el público se fundió en un grito unánime: “¡Uruguay, Uruguay!”. No fue un canto organizado ni una consigna previa. Fue una reacción espontánea, emocional y potente que dijo mucho más que mil palabras.

La música funciona como un lenguaje emocional que sincroniza a las personas: al cantar, saltar o gritar juntas, se activan procesos de pertenencia y cohesión grupal. En términos simples, por unos minutos, miles de individuos se sienten parte de un “nosotros”. Ese “Uruguay” coreado no fue solo una referencia geográfica, sino una afirmación simbólica: estar ahí, juntos, compartiendo algo que nos representa.

Tini en el Estadio Centenario, el 22 de febrero de 2026. Foto: Difusión

La presencia de The La Planta —uno de los artistas uruguayos más escuchados de los últimos años— en el escenario junto a una figura internacional como Tini Stoessel intensificó ese efecto. Para muchos, fue un gesto de validación cultural: lo propio ocupando un lugar central. La psicología señala que cuando una expresión artística local es celebrada en un contexto masivo, se refuerza la autoestima colectiva y el orgullo identitario, especialmente en países donde la comparación con lo externo suele ser constante.

Además, la música popular tiene un rol clave en la construcción de identidad porque se asocia a recuerdos, rituales y emociones compartidas. No es solo lo que se escucha, sino dónde, con quién y en qué momento de la vida. Ese grito multitudinario fue, para muchos, la condensación de veranos, bailes, fiestas y canciones que forman parte del ADN emocional del país. El cerebro, ante esa coincidencia emocional, responde amplificando la experiencia.

La bandera uruguaya ondea en las afueras del Palacio Legislativo. Foto: Darwin Borrelli

Los expertos también explican que en los recitales se produce un fenómeno conocido como “efervescencia colectiva”, un estado de emoción intensa compartida que refuerza los vínculos sociales. En ese clima, las barreras individuales bajan y emerge una sensación de unidad difícil de replicar en otros ámbitos. Por eso, momentos como el del “¡Uruguay, Uruguay!” no se planifican: suceden cuando el contexto, la emoción y la identificación se alinean.

En un mundo fragmentado y mediado por pantallas, estos encuentros presenciales y emocionales cobran un valor especial. La escena en el show de Tini no fue solo un cruce artístico exitoso; fue una demostración de cómo la música sigue siendo una de las herramientas más poderosas para decir quiénes somos, sin necesidad de explicarlo demasiado.