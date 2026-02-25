Tini Stoessel habló de salud mental en Uruguay: por qué pedir ayuda a tiempo puede cambiarlo todo, según expertos

En medio de su show del domingo 22 de febrero en el Estadio Centenario, Tini Stoessel hizo una pausa que conmovió al público. La artista puso en palabras una experiencia profundamente humana: la de atravesar un momento de depresión en pleno auge de su carrera: “Literalmente no poder pararte, no poder salir a la calle, que el ruido te empiece a hacer mal, tener pensamientos extremos de los que después es difícil salir".

Sus palabras resonaron porque describen con crudeza algo que muchos viven en silencio. Según especialistas en salud mental, la depresión no siempre se manifiesta como tristeza constante: puede aparecer como agotamiento extremo, hipersensibilidad a los estímulos, aislamiento social, ansiedad intensa o una sensación persistente de vacío, incluso cuando “todo parece estar bien” desde afuera. Tal como señaló Tini, atravesar un momento profesional exitoso no inmuniza frente al sufrimiento psíquico.

Tini en el show "Futttura". Foto: Difusión

Uno de los puntos más importantes de su mensaje fue la invitación a hablar. “Sepan que siempre hay alguien que los va a escuchar. Que no sea un tabú hablar de salud mental”, expresó desde el escenario. Psicólogos y psiquiatras coinciden en que pedir ayuda a tiempo es uno de los factores más protectores frente a la depresión. Contarle a alguien lo que pasa —un amigo, un familiar, un profesional— puede ser el primer paso para salir del encierro mental que muchas veces impone la enfermedad.

Los expertos explican que la depresión tiende a distorsionar el pensamiento: aparecen ideas extremas, sentimientos de culpa exagerados y una visión muy negativa del futuro. Por eso, buscar acompañamiento profesional no es una señal de debilidad, sino una estrategia de cuidado. La terapia psicológica y, en algunos casos, el tratamiento psiquiátrico permiten ordenar lo que abruma, poner en palabras lo que duele y recuperar herramientas para atravesar el día a día.

Tini también agradeció al público por haberla acompañado en ese proceso y por haber validado su vivencia: “Gracias por haberme hecho sentir que no estaba loca”. Esa frase resume uno de los grandes desafíos en torno a la salud mental: la necesidad de sentirse comprendido y no juzgado. La validación emocional —escuchar sin minimizar, sin dar recetas rápidas— es clave para que una persona se anime a seguir pidiendo ayuda.

“Hay que atravesar ese momento oscuro porque la mejor versión siempre está por venir”, cerró la artista. Desde la psicología, se refuerza esa idea: atravesar no significa hacerlo solo ni rápido, sino acompañado y con los recursos adecuados. Hablar de depresión en espacios masivos, como lo hizo Tini Stoessel en Uruguay, contribuye a romper el silencio y a recordar algo esencial: en los momentos más oscuros, pedir ayuda puede ser el camino hacia nuevas salidas posibles.