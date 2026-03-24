La uruguaya Evitta Luna reveló por qué se fue de Olga: la verdadera razón de su salida y el acuerdo que no fue

La uruguaya Evitta Luna fue quizás la gran revelación de Olga en 2025. Actriz, comediante y reconocida personalidad de las redes sociales, donde su popularidad despegó en pandemia, la oriunda de Piedras Blancas se sumó al programa Soñé que volaba, que lideran Migue Granados y Lucas Fridman, y causó sensación.

El público abrazó su frescura y simpatía y ella rápidamente se integró a un plantel en el que realizó gran dupla con Benjamín Amadeo y Homero Petinatto. También pasó por El fin del mundo y brilló con Lizy Tagliani, Fer Otero y Tomás Kirzner. Por eso sorprendió tanto cuando, semanas atrás, se supo que este año no iba a ser parte de uno de los canales de streaming más populares de Argentina.

El impacto del público fue instantáneo y Evitta Luna —a quien en 2025 se vio participando en Bake Off Uruguay Celebrity, en Canal 4— se tomó su tiempo para dar un mensaje y explicar sus motivos. Finalmente lo hizo este lunes, con un mensaje de Instagram en el que repasó algunos de sus mejores momentos en Olga y confesó: "Odio las despedidas, no las entiendo, siempre me costaron, trato de no bajarlas a tierra porque me duelen, me duelen aún cuando lo decidí yo. Siento que no existen las despedidas, dentro de mi no se despide nada, ocupan lugar por todo lo bueno que me dejaron. Lo bueno siempre ocupó más espacio que cualquier ruido".

Evitta le agradeció a varias de las figuras que acompañaron este camino, como Bernarda y Luis Cella, creadores de Olga; Migue Granados, Lucas Fridman, la productora Lula Salomone —"vos SOS lo mejor de OLGA, pienso que no hay nada mejor en un trabajo que el que lo defiende, el que se pone la camiseta, y vos sos Olga, ojalá crezcas cada vez más, te mereces un lugar gigante"—, y a Lizy y Otero. También le agradeció al público: "Gracias a ustedes, a la ternura, gracias por aceptarme como soy, por la escucha y por verme, Argentina es mi casa y la defiendo mucho, perdón si he pecado de insolente. Gracias gracias por defenderme de los violentos del tach, para mí una demostración de nobleza es defender a alguien cuando es atacado sin razón y ustedes me defendían. Los quiero mucho".

Evitta Luna. Foto: Darwin Borrelli.

Pero sobre todo, aclaró el motivo por el que tomó esta decisión, luego de que en las redes sociales se especulara con las razones que la llevaron a alejarse del proyecto e incluso se barajara la hipótesis de que la habían echado: "Me voy a actuar y a actuar y a estudiar. Es un hasta luego", selló.

Antes del posteo en Instagram, Evitta Luna había pasado por el programa El ejército de la mañana, del streaming Bondi, y allí aclaró que se había ido por voluntad propia: "Yo ya no tenía nada más para decir. Estaba agotada de escucharme a mí misma. Estaba cansada de mí".

De cualquier manera, reconoció cierta diferencia de criterios con algunas decisiones que se toman en Olga, y admitió que se barajó la posibilidad de que siguiera adelante con el programa El fin del mundo, una sola vez por semana, pero no se llegó a un acuerdo. No quiso aclarar en qué sentido.

Evitta Luna es actriz, completó la carrera en la Escuela Multidisciplinaria de Arte Dramático de Montevideo y en más de una oportunidad ha dicho que su gran deseo es vivir de la actuación. Ahora es parte del elenco de Amor animal, la serie argentina filmada en parte en Uruguay que acaba de estrenarse en Prime Video y, según ha dicho, tiene más proyectos interpretativos por delante.