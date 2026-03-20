Franco Masini y "Tatu" Gilkman: amor, trap y clases sociales en "Amor animal" lo nuevo de Sebastián Ortega

La nueva serie de Sebastián Ortega, Amor Animal, llega hoy a Prime Video con una promesa clara: romance juvenil sin edulcorantes.

Detrás del proyecto está el creador de exitosas ficciones como El Marginal, Un gallo para Esculapio y En el barro, lo que ya marca el tono de esta serie de ocho episodios filmada en Uruguay. En Amor animal (filmada en Montevideo y Punta del Este, entre octubre y diciembre de 2024), no hay cuento de hadas: hay tensión social, vínculos ásperos y un universo urbano donde el amor compite con la supervivencia.

La historia tiene ecos de Romeo y Julieta, pero con estética y códigos actuales. Nico (Franco Masini) pertenece a un mundo de privilegio, donde el dinero no resuelve todo, pero sí amortigua los golpes. Kaia (Tatiana “Tatu” Gilkman), en cambio, creció en un entorno mucho más adverso, donde cada decisión tiene consecuencias inmediatas. Cuando se cruzan, se encuentran dos formas de entender el mundo.

Nico vive con su grupo de amigos bajo la órbita de Santos (Santiago Achaga), un líder que mezcla carisma, poder económico y excesos varios, mientras carga con un dolor que se irá conociendo con el tiempo. Kaia, por su parte, carga con responsabilidades ajenas —incluida la crianza de la hija de su expareja— mientras sufre amenazas concretas, como el acoso de su excuñado. Su único sostén emocional es un primo que, no casualmente, está conectado con el mundo de Santos a través del negocio de las drogas.

Ese cruce de universos no es casual, ya que la serie pone en diálogo dos burbujas que rara vez se cruzan, y menos se miran de frente. Por eso, cuando lo hacen, el resultado no es romántico en el sentido clásico, sino más bien explosivo.

El elenco funciona como una especie de “selección” con lo mejor del streaming regional: Valentina Zenere, Olivia Nuss, Toto Rovito, Ariel Staltari y Evitta Luna completan un reparto que combina popularidad, juventud y experiencia en ficciones de alto impacto. Además, hay pequeñas participaciones de uruguayos como Álvaro Armand Ugón, Gastón Torello y Jorge Temponi, además de los cantantes argentinos L-Gante y La Joaqui.

Mientras que el guion está en manos de Silvina Frejdkes y Alejandro Quesada, dupla responsable de clásicos de la televisión como Graduados y 100 días para enamorarse. Aunque si en esos trabajos exploraban vínculos desde un tono más luminoso, acá el registro cambia: hay menos ironía y más fricción, menos comedia y más tensión.

Además, Amor Animal se apoya en un universo musical atravesado por el trap y la cultura urbana, que no funciona solo como banda sonora sino como identidad de los personajes. La serie entiende ese mundo no como decoración, sino como lenguaje: una forma de pertenecer, de diferenciarse y también de sobrevivir.

En charla vía Zoom con El País, Masini y Gilkman hablaron del rodaje en Uruguay, su química en pantalla y el tipo de amor que propone la serie.

Franco Masini en la serie "Amor Animal" Foto: Difusión.

—¿Cómo fue filmar en Uruguay?

Masini: Estuvo buenísimo.

Gilkman: Un placer total. Salíamos a correr por la Rambla, recorrimos Ciudad Vieja… fue una experiencia muy linda.

Masini: También fuimos a Punta del Este y José Ignacio. Muy divertido todo.

—Ambos tienen carreras conocidas. ¿Se conocían antes del proyecto?

Gilkman: Yo sabía que existía Franco, pero nunca habíamos trabajado juntos.

Masini: Y sin embargo, en la serie parece que nos conociéramos de toda la vida. Pegamos onda enseguida y eso ayudó mucho al vínculo en pantalla. Somos bastante parecidos en cómo encaramos el trabajo, así que todo fluyó rápido.

—Tatiana, venías de En el barro. ¿Eso te acercó al proyecto?

Gilkman: No, no te la esperabas (risas). Estaba grabando En el barro hacía una semana, y me empiezan a mandar un flyer que dice “se busca actriz que rapee”. Cuando voy por el segundo casting, me entero que es para una serie de Underground. Dije: no le voy a hacer un comentario a Sebastián, porque me da miedo que piense “estás en dos series, es mucho”. Entonces no tuvo mucho que ver una cosa con la otra. Por supuesto que trabajar con la misma persona te da una seguridad por conocerla y conocer cómo labura, pero no es que por En el barro me dijeron de hacer el casting.

—¿Y en tu caso, Franco, cómo te sumaste?

Masini: Me llegó la posibilidad de hacer la audición, y acá estamos. La verdad que le metimos a fondo, porque también tenía muchas ganas de trabajar con Sebastián y de hacer algo con Prime Video, que nunca había hecho nada. Estamos contentos con el proyecto, y más allá de lo profesional, que está increíble, habíamos leído los guiones, conocíamos a los directores y sabíamos en dónde nos estábamos metiendo. Siento que la parte humana fue muy buena, no siempre sucede y traspasó la pantalla. Así que fue un proceso muy lindo que disfrutamos todos.

—En la serie pertenecen a “familias” distintas, pero con maneras similares de demostrar el amor, ¿cómo lo entienden ustedes?

Gilkman: Creo que más allá del contexto socioeconómico, a veces el amor es hablar el mismo idioma. Y creo que Nico y Kaia crean un idioma de cero que solo saben hablar ellos, y por eso lo quieren seguir hablando.

—Sin ánimos de spoilear nada, en el primer episodio hay una escena con un accidente en moto y manejan armas. ¿Cómo fue hacer esas escenas complejas?

Gilkman: Esa jornada fue intensa.

Masini: Sí, fue un rodaje en la noche, y ese día había un viento en Uruguay, y mucho frío. De hecho, ese día me resfrié y eso sigue hasta el día de hoy (risas). Esa escena particular que tampoco quiero spoiler, la habíamos ensayado bastante porque requería mucha exigencia en la parte física, por lo que ya veníamos preparados. Había una coreografía, y es como LA escena del primer capítulo, y lo que se lleva todo. Era muy importante, por eso fue una jornada muy intensa.

Gilkman: ¿Te acordás que me caí? En un momento tenía que correr y me hice pelota. Empecé a saltar para tomar carrera y me choco contra una moto que estaba tirada atrás y el único que me ve es él. No puedo explicarte la cara de él, “pero esta chica es tonta”, porque me caigo sola. Pero bueno, sirvió para componer ese estado de desesperación.