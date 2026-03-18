Val Kilmer regresa al cine en su primera película póstuma gracias a la IA: “Es lo que quería”, dice su familia

Una empresa de tecnología de inteligencia artificial (IA) ha resucitado al actor Val Kilmer, fallecido el año pasado, para incluirlo en As Deep As The Grave, la película que iba a protagonizar antes de su fallecimiento en abril de 2025.

En 2020, cinco años antes de su muerte, Kilmer fue elegido para interpretar al padre Fintan, un sacerdote católico y espiritualista nativo americano, aunque que no llegó a rodar ni una sola escena debido a su estado de salud. El director de la película, Coerte Voorhees, se negó a reemplazarlo, según informó este miércoles Variety. El medio también presentó la imagen creada con IA del actor, en una escena de la película.

"Él era el actor que yo quería para este papel", dijo Voorhees, en declaraciones recogidas por el medio especializado.

Esta recreación digital, que marca su primer papel póstumo, cobró vida gracias al apoyo de su familia, quienes abrazaron el proyecto como un tributo al legado del actor.

“Su familia no dejaba de decir lo importante que les parecía la película y que Val realmente quería ser parte de esto”, contó Voorhees al medio. “Él de verdad pensaba que era una historia importante y quería que su nombre estuviera en ella. Fue ese apoyo lo que me dio la confianza para decir: ‘ok, hagámoslo’. A pesar de que algunos puedan considerarlo controversial, esto es lo que Val quería.”

Val Kilmer. Foto: Archivo. Foto: Captura de Instagram @valkilmerofficial.

As Deep As The Grave, basada en un relato real, cuenta la historia de las excavaciones de los arqueólogos Ann y Earl Morris en el Cañón de Chelly, en el estado de Arizona (EE.UU.), en su esfuerzo por rastrear la historia del pueblo navajo.

Además de Kilmer, que tendrá una participación significativa, la película está protagonizada por Abigial Lawrie (de las series Tin Star y C.B. Strike) y Tom Felton (Draco Malfoy en la saga de Harry Potter).

El actor estadounidense, que alcanzó la popularidad tras meterse en la piel del cantante Jim Morrison en The Doors, o del superhéroe Batman, y actuar en películas tan taquilleras como Top Gun (1986) o Tombstone (1993), falleció en Los Ángeles a los 65 años el pasado 1° de abril.

Val Kilmer en "The Doors". Foto: Archivo.

Su último trabajo con vida fue una aparición en Top Gun: Maverick, donde repitió su rol como Tom "Iceman" Kazansky.

Kilmer, diagnosticado de cáncer de garganta en 2014, pudo recuperarse pero falleció como consecuencia de una neumonía, según compartió la hija del actor, Mercedes Kilmer.

Agencia EFE