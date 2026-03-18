"Spider-Man: Un Nuevo Día": el regreso de Tom Holland tiene tráiler, fecha de estreno y mostró a los villanos

El 2026 viene cargado de capas, superhéroes y peligros intergalácticos: mientras Supergirl y Avengers: Doomsday se preparan para llegar a los cines, Spiderman se adelanta en la carrera. Tom Holland y Zendaya regresan con la cuarta entrega del héroe de Marvel, que ya presentó su primer tráiler, confirmó su fecha de estreno y dejó ver a algunos de los nuevos villanos.

El adelanto, publicado este miércoles, retoma los eventos de Spider-Man: Sin camino a casa: Peter Parker enfrenta las consecuencias de haber alterado la realidad con la ayuda de Doctor Strange. El resultado es devastador: nadie recuerda quién es.

En ese nuevo escenario, el trailer de Spiderman: Un nuevo día comienza con Peter observa cómo Ned y MJ —interpretados por Jacob Batalon y Zendaya— siguen adelante con sus vidas e ingresan al MIT, cumpliendo su sueño de la infancia. Mientras tanto, él continúa combatiendo el crimen, ahora con aliados inesperados como Punisher (Jon Bernthal) y Bruce Banner, nuevamente encarnado por Mark Ruffalo.

Pero no todo son refuerzos: el tráiler también muestra la aparición de nuevos enemigos, entre ellos Scorpion (Michael Mando) y Tombstone (Marvin Jones III), que complicarán la nueva vida del superhéroe.

“Tras el Día del Juicio Final, Peter Parker intenta centrarse en la universidad y abandonar a Spider-Man. Cuando una nueva amenaza pone en peligro a sus amigos, debe romper su promesa y volver al traje”, adelanta la sinopsis oficial.

Esta nueva película ya había sido noticia por un accidente de Holland durante la filmación, como por el cambio detrás de cámara. Eso se debe a que tras la trilogía dirigida por Jon Watts, esta nueva entrega queda en manos de Destin Daniel Cretton, responsable de otros éxitos de Marvel como la película Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos, y la serie Wonderman que ya se estrenó en Disney+.

Tom Holland en "Spiderman: Sin camino a casa". Foto: Archivo.

También será la segunda de las dos películas que tendrá a Holland y Zendaya en su elenco, ya que el 17 de julio se estrena La Odisea que dirige Christopher Nolan, donde Holland interpreta a Telémaco, y Zendaya a la diosa Atenas.

La cuarta aventura del héroe arácnido, titulada Spiderman: Un nuevo día llegará a los cines el 30 de julio.