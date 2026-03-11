El sospechoso gesto de Zendaya que enloquece a los fans luego de los rumores de casamiento con Tom Holland

La supuesta boda secreta entre Zendaya y Tom Holland es tema de conversación desde hace varios días, luego de que el estilista de la actriz, Law Roach, asegurara que ya se habían casado. Fotos realizadas con inteligencia artificial invadieron rápidamente internet, con imágenes de los tórtolos en atuendos matrimoniales y con Robert Downey Jr., Tobey Maguire o Andrew Garfield en pleno festejo.

Sin embargo, ningún dato oficial ha llegado hasta este momento. La protagonista de Euphoria y el actual Spider-Man de Marvel no se han pronunciado ni han publicado nada de la ceremonia, que habría tenido lugar en la intimidad, una decisión acorde a las jóvenes estrellas cultoras del perfil bajo.

Pero aunque la formalización de la noticia sigue haciéndose desear, un gesto de Zendaya llamó la atención

en las últimas horas y volvió a despertar el interés en relación a este trascendido.

Es que este martes, la morocha estuvo presente en el desfile de Louis Vuitton en la la Semana de la Moda femenina de París, donde deslumbró con un vestido blanco con falda corta adelante y larga atrás, el cabello corto con rulos y un maquillaje sencillo. Pero nada de eso fue lo más llamativo, sino la forma en la que posó ante las cámaras, como si quisiera ocultar un anillo.

A la hora de ser retratada por los fotógrafos que cubrían el evento, Zendaya cubrió su mano izquierda con la derecha, resguardando la sortija que tiene apariencia de alianza de casamiento, y acompañó la situación con caras y muecas de picardía. ¿La prueba que el mundo necesitaba o simplemente una casualidad?

Zendaya getting photographed at Louis Vuitton's FW26 show in Paris! pic.twitter.com/drgoLFArDE — Zendaya Updates (@Zendaya_Updated) March 10, 2026

Hasta ahora, todo se mantiene en el terreno de las especulaciones. En otras tomas, sin embargo, los paparazzi lograron registrar la alianza en primer plano, un destello dorado que acompañaba la joyería en plata que decidió utilizar para la ocasión. La gran pregunta es cuándo se develará el misterio.