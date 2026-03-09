Kylian Mbappé y Ester Expósito: el video de su encuentro secreto en París que despierta rumores de romance

Los rumores sobre un posible romance entre Kylian Mbappé y Ester Expósito comenzaron a circular con fuerza en las últimas horas y nadie habla de otra cosa en las redes sociales. Diversos medios internacionales se hicieron eco de una cena en un hotel en París, lo que despertó especulaciones sobre una supuesta relación entre el futbolista francés y la actriz española, en lo que sería una de las sorpresas sentimentales de este 2026 que recién comienza.

Las versiones cobraron impulso después de que el bloguero francés Aqababe asegurara en sus redes que ambos estarían viéndose desde hace algunas semanas. "Según mi información exclusiva, Kylian Mbappé y Ester Expósito están saliendo en este momento. Estuvieron juntos el pasado 25 de febrero en Madrid y varias chicas les vieron ayer en el bar Pullman besándose toda la noche", afirmó.

Las sospechas crecieron luego de que trascendiera que el delantero del Real Madrid y la actriz coincidieron en una cena en la capital francesa. Un video que se difundió en redes sociales muestra a ambos ingresando con pocos minutos de diferencia al restaurante de un hotel céntrico.

En otras imágenes que circularon posteriormente se los ve aparentemente compartiendo un momento cercano y distendido, lo que muchos interpretaron como una señal de complicidad entre el futbolista y la actriz madrileña. Expósito aparece entrando al hotel vestida de manera elegante y cubriéndose el rostro, mientras que Mbappé luce una campera beige y una gorro.

Otro de los videos que dio para comentar a todos fue este fin de semana, donde se lo vio entrar a Kylian a un auto que lo esperaba sobre la calle. El jugador de fútbol ingresó a la camioneta y dentro se pudo visualizar la presencia de una mujer muy parecida a Ester que lo estaba esperando dentro. Por la calidad de la imagen y la gorra que llevaba puesta la mujer no se pudo confirmar que se trataba de la artista, pero todos los indicios indican que sería ella quien fue a buscar al jugador.

Por ahora, ninguno de los dos protagonistas se pronunció sobre las imágenes tomadas en la llamada “ciudad del amor”. Por ese motivo, habrá que esperar a que alguno de ellos aclare si se trata de una relación en ciernes o simplemente de un encuentro entre amigos. Los clips parecen indicar que, por el halo misterio que manejaron estas dos estrellas internacionales, se estaría cocinando el inicio de un amor que dará mucho que hablar.

Mbappe y Ester Expósito saliendo juntos de su hotel en París. Ya es oficialísimo, me mofo.



pic.twitter.com/ol5FwH3VDV — (fan) gam (@mbaafraude) March 8, 2026

La vida sentimental de Expósito suele generar gran interés entre sus fanáticos alrededor del mundo. La última relación confirmada de la estrella de la exitosa serie Élite fue con el actor uruguayo Nico Furtado, con quien fue vista públicamente en distintas ocasiones. En tanto, Kylian Mbappé mantiene un perfil bajo en su vida sentimental, con varias parejas que se mencionaron pero ninguna confirmada oficialmente.

"Mbappé"



Porque filmaron a Kilyan Mbappé y Ester Expósito ingresando al mismo hotel en Francia. pic.twitter.com/DVrZ4aZYX0 — Tendencias Deportes (@TendenciasDepor) March 8, 2026

De esta manera, la posibilidad de un romance entre la actriz española y la estrella francesa del Real Madrid ya se volvió tema de conversación en redes sociales, donde los comentarios y las especulaciones se multiplicaron rápidamente. Si se confirma este nuevo amorío entre la figura del Real Madrid y la famosísima actriz española estaríamos hablando de una de las parejas más aclamadas del espectáculo y el deporte a nivel internacional.

La Nación/GDA