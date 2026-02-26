Cristiano Ronaldo continúa con sus inversiones y ahora compró el 25% de un equipo de la "B" de España

La estrella portuguesa Cristiano Ronaldo anunció este jueves la adquisición del 25 % de las acciones del club español Almería, actualmente en Segunda División, prosiguiendo así con la diversificación de sus inversiones.

Esa operación refleja la "ambición" del jugador por "entrar en el accionariado de clubes de fútbol profesionales", indica un comunicado, que no precisa los detalles financieros de la operación. "La UD Almería es un club español con bases sólidas y un claro potencial de crecimiento", prosigue el texto.

"Conoce muy bien el fútbol español y entiende el potencial de lo que estamos construyendo aquí"

El presidente saudita del club andaluz, Mohamed Al Khereiji, celebró la llegada del antiguo delantero del Real Madrid. "Estamos muy contentos de que Cristiano haya elegido nuestro club para invertir. Se le considera el mejor jugador de la historia, conoce muy bien el fútbol español y entiende el potencial de lo que estamos construyendo aquí".

Ese movimiento inversor fue realizado a través de su nueva filial de inversiones dedicada al deporte, CR7 Sports Investments, recientemente creada en el seno de CR7 SA para reagrupar el conjunto de sus activos en la industria deportiva.

"Es una noticia muy emocionante para el club, la ciudad y la provincia", expresó el entrenador Joan Francesc Ferrer Sicilia, conocido como Rubi.

🚨 Rubi, entrenador del Almería, se pronuncia sobre la COMPRA de CRISTIANO RONALDO del 25% del club:



🤩 "Es una noticia muy emocionante para el club, la ciudad y la provincia". pic.twitter.com/t6TVx0KFVS — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) February 26, 2026

"Espero trabajar junto al equipo directivo para apoyar la próxima fase de crecimiento del club", proclamó el cinco veces ganador del Balón de Oro, citado en el comunicado. El Almería ocupa el cuarto puesto en la clasificación de la segunda división española, a tres puntos de la zona de ascenso directo a LaLiga.

Las inversiones de CR7

Cristiano Ronaldo, que milita actualmente en el Al-Nassr de Arabia Saudita, sigue preparando su futuro para el momento en que cuelgue las botas a través de inversiones en sectores como la hostelería, salud, bienestar y medios de comunicación.

De 41 años, el delantero luso participará el próximo verano boreal en su sexto Mundial, organizado en Estados Unidos, México y Canadá, que será, según confirmó el propio jugador, el último de su carrera.

CR7 es el último en unirse a una extensa lista de futbolistas o exjugadores que han invertido en clubes de ese deporte.

Entre los que han invertido en clubes españoles están el exinternacional español Gerard Piqué, en el Andorra, o el brasileño Ronaldo Nazario, máximo accionista y presidente del Valladolid durante siete años. A la lista intenta unirse Sergio Ramos, que en las últimas semanas ha negociado con los principales accionistas del Sevilla su entrada en el club en el que comenzó a jugar.

El francés Kylian Mbappé, el británico David Beckham, el marfileño Didier Drogba, el sueco Zlatan Ibrahimović, el italiano Paolo Maldini o los españoles Cesc Fàbregas y Juan Mata están entre los numerosos exfutbolistas propietarios de paquetes accionariales en clubes de fútbol en el mundo.

El comunicado de Almería

Comunicado oficial:



Cristiano Ronaldo invierte en la UD Almería como parte del consorcio propietario del club liderado por SMC Group pic.twitter.com/0hGGWguEc0 — UD Almería (@U_D_Almeria) February 26, 2026

Con información de EFE y AFP.