La conductora Verónica Piñeyrúa reveló que su exnovio la acosa desde hace cinco años y pide ayuda al Mides

En el marco de las movilizaciones por el Día Internacional de la Mujer, la conductora Verónica Piñeyrúa decidió utilizar sus redes sociales para visibilizar una realidad que la viene afectando hace años. A través de un descargo en historias de Instagram, la integrante del programa Pueblo Fantasma (Del Sol) denunció el acoso sistemático que sufre por parte de una expareja, exponiendo no solo la persistencia del agresor, sino también el desamparo total por parte del sistema judicial.

El calvario de la comunicadora comenzó tras el fin de una relación de un año iniciada en 2020. Lo que inicialmente se presentó como una insistencia para retomar el vínculo derivó rápidamente en una conducta de violencia y hostigamiento. Según el relato de Verónica, el acosador ha recurrido a tácticas que van desde la persecución en la vía pública y presentarse en la puerta de su domicilio, llegando incluso a hacerse pasar por un delivery, hasta el envío masivo de correos electrónicos y mensajes digitales mediante cuentas falsas.

A pesar de la gravedad de los hechos, el camino legal no le ha dado buenos resultados a la conductora. Piñeyrúa presentó denuncias formales aportando pruebas que consideraba irrefutables, como capturas de pantalla, registros de correos y fotografías. Sin embargo, la respuesta de las autoridades fue la desestimación del caso, bajo el argumento de una jueza de turno que dictaminó que el material presentado no era suficiente para proceder. "En ese momento, con la decepción total de la ley y la frustración que eso genera, dejé todo como estaba y seguí con mi vida", lamentó.

El mensaje de Verónica Piñeyrúa. Foto: @veropinie

En comunicación con El País, la comunicadora explicó que luego de la denuncia y de que lo llamen a declarar, el acosador dejó de insistirle por un tiempo. Sin embargo, este fin de semana reapareció con nuevos mensajes. Según contó, su círculo íntimo la alentó entonces a que hiciera pública la situación, máxime cuando tiene lugar precisamente en el Día Internacional de la Mujer.

Fue así como, luego de este nuevo avance, Piñeyrúa optó por recurrir a las redes como herramienta de protección y protesta. En su mensaje, la conductora enfatizó que su decisión de hablar no solo busca resguardar su propia integridad, sino también acompañar a todas las mujeres que atraviesan situaciones similares y que, al igual que ella, se enfrentan a una justicia que no da respuestas. "Hoy más que nunca y por todas las mujeres que viven este tipo de cosas quiero visibilizar y denunciar cualquier tipo de violencia", cerró el mensaje, y agregó el emoji de un puño cerrado.

Por otra parte, en Twitter la comunicadora fue más explícita. Adjuntó mensajes de su expareja y pidió ayuda directamente al Ministerio de Desarrollo Social. Según contó, anteriormente también se había comunicado con Inmujeres (perteneciente al Mides) y tampoco había tenido "Hoy 8 de marzo reivindico a la mujer. Yo también sufro acoso desde el 2021. Hice todas las denuncias pertinentes y NADA. Hoy cinco años después sigo siendo acosada por la misma persona. Pido a las autoridades mayor responsabilidad y efectividad", expresó, mencionando la cuenta de Twitter del Ministerio.