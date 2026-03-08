Marcha del 8M en Montevideo: se realizó la movilización por el Día Internacional de la Mujer

Miles de mujeres marcharon este domingo por la avenida 18 de julio en Montevideo por el Día Internacional de la Mujer. La marcha del 8M tuvo como punto de partida la Plaza Independencia y se realizó hacia la explanada de la Universidad de la República. Comenzó pasada las 18:00, hora que estaba marcada para el inicio de la movilización

Si bien la convocatoria general estaba hecha para la Plaza Independencia, desde un par de horas antes se podía ver a mujeres concentrándose en distintos puntos de la principal avenida de la capital.

Con carteles con consignas como "ninguno me vuelve a quitar mi paz", "8 de marzo, Día de lucha" o "quiero que toda niña sepa que su voz puede cambiar el mundo", cientos de personas aguardaban el paso de la movilización por la Plaza Cagancha.

Al comenzar la marcha, miles de mujeres entonaron canciones que ya son típicas de esta marcha como: "tocan a una, tocan a todas" y "yo sabía, yo sabía, que a los violadores los cuida la Policía y la Justicia".

Este año se generó una polémica en relación a la proclama del Pit-Cnt. “8M Antiimperialista. Por la soberanía de los pueblos, no pasarán”, fue el lema empleado por la central sindical para la convocatoria, lo que generó debate.

La polémica también se trasladó a la marcha, lugar en el que se pudo ver una manifestante con un cartel que decía "Pit-Cnt saca tu p* de acá".

Paula Ojeda

La Intendencia de Montevideo comunicó que se tomarían medidas con respecto a la movilidad. Cortes y desvíos hicieron que el tránsito sufra modificaciones en la zona. Algunas paradas de ómnibus fueron suprimidas mientras que otras se trasladaron, de forma provisoria, a las paradas de los desvíos.

El tránsito recuperó su normalidad cerca de las 20:00, aunque quedó sujeto al desarrollo de la movilización.