Marcha del 8M: miles de mujeres se movilizarán en una instancia marcada por cruces con proclama del Pit-Cnt

Miles de mujeres marcharán en la tarde de este domingo en una nueva movilización por el Día Internacional de la Mujer. En la antesala de la marcha, se abrió una polémica debido a la proclama del Pit-Cnt. “8M Antiimperialista. Por la soberanía de los pueblos, no pasarán”, fue el lema empleado por la central sindical para la convocatoria, lo que despertó reacciones de mujeres de la oposición, pero también del oficialismo y activistas.

"Cualquiera que se defina feminista no puede no tener postura sobre los sistemas de opresión, donde hay abuso de los más poderosos sobre los más débiles. Es el sentido original del feminismo", dijo a El País Lilián Abracinskas, activista feminista y legisladora suplente del Frente Amplio tras la controversia por el lema del Pit-Cnt. También destacó que "no es una agenda FA-Pit", sino que "el movimiento de mujeres se ha posicionado en contra del terrorismo de Estado".

Por su parte, Julieta Sierra, diputada del oficialismo, remarcó su postura anticapitalista, pero aseguró que "quizás este lema corre un poco el foco de la convocatoria de la marcha". En la misma línea se expresó en diálogo con El País Soledad González, integrante de la intersocial feminista, quien aseguró que "el enfoque está equivocado".

La intersocial se apartó de la proclama del Pit-Cnt y tras una votación interna convocó a la marcha bajo el lema: "Estado ausente = pobreza y violencia hacia las mujeres".

Mujeres de la oposición al gobierno también manifestaron su descontento con la proclama de la central sindical y aseguraron que se está "desviando" el motivo de la marcha. "Estamos perdiendo la batalla, hoy parece que es el día del Pit-Cnt", manifestó en un video divulgado en redes sociales Matilde Antía, alcandesa del Municipio CH por el Partido Nacional. En el audiovisual, tanto ella como otras integrantes del espacio La Vanguardia aseguraron que en los últimos años la marcha cuenta con un "clima de intolerancia".

Por el mismo camino fue Valeria Ripoll, candidata a la vicepresidencia por el Partido Nacional en las últimas elecciones, quien dijo que no dejará de ir a la marcha a pesar de considerar que el objetivo es "que muchas de las mujeres no participen". "Yo sigo marchando por la causa convocante a nivel mundial: las diferencias de sueldos, los problemas de los cuidados, la discapacidad", expresó.

María Eugenia Roselló, diputada por el Partido Colorado, aseguró que es necesario "seguir peleando por la violencia, el sistema de cuidados y el maltrato". "Yo voy con mi causa y no voy a ceder mi espacio para que vengan otros a ocuparlo", manifestó.

Punto de encuentro en Plaza Independencia

El punto de encuentro para una nueva marcha del 8M fue fijado en la Plaza Independencia, para a las 18:00 comenzar a movilizarse hacia la explanada de la Universidad de la República. Si bien el horario de cierre es incierto, está previsto que la instancia finalice sobre las 20:00, según comunicaron desde la Intendencia de Montevideo, la cual también anunció modificaciones en los recorridos del transporte público.

"Se irá liberando la circulación a medida que la afluencia de público lo permita", dice en el comunicado publicado en la página web de la comuna.

Antes de la marcha, la intersocial feminista anunció que estará recibiendo productos de higiene menstrual para colaborar con mujeres privadas de libertad. También se estarán realizando diversas manifestaciones artísticas y actividades de todo tipo. Por otra parte, colectivos de todo el país convocaron a marchar sin importar el departamento de residencia, por lo que se esperan movilizaciones en varios puntos.