Marcha 8M 2026: ¿por qué el Día Internacional de la Mujer se conmemora cada 8 de marzo?

Este domingo 8 de marzo de 2026 se conmemorará en todo el mundo el Día Internacional de la Mujer, fecha en la que se suelen convocar manifestaciones masivas para reivindicar los derechos de las mujeres y la igualdad de género en distintos ámbitos de la sociedad.

En Montevideo, específicamente, se suele organizar la multitudinaria marcha del 8 de Marzo (también conocida como 8M) en la zona más céntrica de la ciudad.

8 de marzo: el origen del Día Internacional de la Mujer

La celebración del Día Internacional de la Mujer tiene sus orígenes en 1909 y las primeras en conmemorarlo fueron las mujeres del Partido Socialista estadounidense. Este grupo eligió el último domingo de febrero como el Día Nacional de la Mujer. Un año más tarde, la Internacional Socialista -realizada en Copenhague- proclamó el Día de la Mujer como internacional, para ayudar a los movimientos feministas a promover sus derechos y obtener el sufragio universal.

En 1911 Dinamarca, Austria, Alemania y Suiza celebraron el 19 de marzo como fecha internacional por primera vez y convocaron a más de un millón de mujeres que exigieron derecho a voto, cargos públicos, trabajo, formación profesional y no discriminación laboral.

El 25 de marzo de ese mismo año, un incendio en la fábrica de camisas Triangle Shirtwaist —en Nueva York— provocó la muerte de 123 mujeres, de entre 14 y 46 años, quienes hacinadas sucumbieron al fuego. El siniestro fue el más mortífero de la historia de la ciudad. Allí fallecieron inmigrantes que trabajaban en pésimas condiciones, lo que motivó a la revisión de leyes y reglamentaciones sobre el trabajo. Años más tarde, recordar esa tragedia fue el disparador del 9 de marzo como Día Internacional de la Mujer Trabajadora.

En 1917 ocurrió un hecho que terminaría fijando el 8 de marzo como día oficial de la conmemoración, según la Enciclopedia Britannica. El 8 de marzo de 1917, lo que sería 23 de febrero de ese año según el calendario juliano que utilizaba Rusia, mujeres en Petrogrado, en Rusia, salieron a las calles para manifestarse contra la escasez de alimentos, las malas condiciones de vida y los millones de muertes provocadas por la Primera Guerra Mundial, relata el mismo medio. La fecha de esa histórica huelga fue adoptada oficialmente en 1921 como el Día Internacional de la Mujer, según Britannica.

Ante más de dos millones de muertes de soldados rusos en la Primera Guerra Mundial, miles de mujeres protestaron en Petrogrado, Rusia, y se declararon en huelga de “pan y paz” el 8 de marzo de 1917. Pese a las críticas recibidas, el zar abdicó y las mujeres conquistaron su derecho a voto. Foto: Museo de Historia Política de Rusia.

En las décadas posteriores a la creación de esta fecha especial, el avance del movimiento por el sufragio femenino provocó una disminución en la popularidad de la conmemoración. Sin embargo, la fecha cobró nuevo impulso cuando la ONU promovió por primera vez su celebración en 1975.

¿Cuándo es la marcha 8M en Montevideo?

Según informa la Intendencia de Montevideo (IMM), el punto de encuentro de la marcha será la Plaza Independencia. El evento está pautado para comenzar a las 18:00 horas y finalizar a las 20:00 del domingo 8 de marzo, indica la información de la IMM.

Marcha del 8M en Montevideo. Foto: Estefanía Leal

La IMM además anunció varias actividades a lo largo del mes de marzo por ser el mes de las mujeres. Se pueden encontrar las actividades a través de este enlace.