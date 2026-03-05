8M 2026: a qué hora empieza la marcha por el Día Internacional de la Mujer y desde dónde sale

Este domingo 8 de marzo de 2026 se llevará a cabo en Montevideo una nueva edición de la tradicional marcha del 8 de Marzo (también conocida como 8M) en conmemoración del Día Internacional de la Mujer.

La marcha se realiza tradicionalmente por la Av. 18 de Julio, y la Intendencia de Montevideo (IMM) dio a conocer los horarios y el punto de encuentro para la marcha del 8 de Marzo.

Cuándo empieza la marcha del 8 de marzo

Según informa la comuna, el punto de encuentro de la marcha será la Plaza Independencia. El evento está pautado para comenzar a las 18:00 horas y finalizar a las 20:00 del domingo 8 de marzo, indica la información de la IMM.

"La jornada busca visibilizar las demandas por la igualdad de género y los derechos de las mujeres en distintos ámbitos de la sociedad", agregó la comuna.

La IMM además anunció varias actividades a lo largo del mes de marzo por ser el mes de las mujeres. Se pueden encontrar las actividades a través de este enlace.

Marcha 8M en Montevideo. Foto: Agustín Magallanes

¿Por qué el Día Internacional de la Mujer es el 8 de marzo?

La celebración del Día Internacional de la Mujer tiene sus orígenes en 1909 y las primeras en conmemorarlo fueron las mujeres del Partido Socialista estadounidense. Este grupo eligió el último domingo de febrero como el Día Nacional de la Mujer. Un año más tarde, la Internacional Socialista -realizada en Copenhague- proclamó el Día de la Mujer como internacional, para ayudar a los movimientos feministas a promover sus derechos y obtener el sufragio universal.

En 1911 Dinamarca, Austria, Alemania y Suiza celebraron el 19 de marzo como fecha internacional por primera vez y convocaron a más de un millón de mujeres que exigieron derecho a voto, cargos públicos, trabajo, formación profesional y no discriminación laboral.

El 25 de marzo de ese mismo año, un incendio en la fábrica de camisas Triangle Shirtwaist —en Nueva York— provocó la muerte de 123 mujeres, de entre 14 y 46 años, quienes hacinadas sucumbieron al fuego. El siniestro fue el más mortífero de la historia de la ciudad. Allí fallecieron inmigrantes que trabajaban en pésimas condiciones, lo que motivó a la revisión de leyes y reglamentaciones sobre el trabajo. Años más tarde, recordar esa tragedia fue el disparador del 9 de marzo como Día Internacional de la Mujer Trabajadora.

Marcha 8M. Foto: Juan Manuel Ramos/Archivo El País.

En tanto, las rusas celebraron su primer Día Internacional de la Mujer el último domingo de febrero de 1913. El 8 de marzo de 1914 las europeas protestaron contra la Guerra, que estallaría tan solo tres meses después, y por primera vez ese día se celebró el Día Internacional de la Mujer.

Ante más de dos millones de muertes de soldados rusos en la Primera Guerra Mundial, en 1917 las mujeres protestaron el último domingo de febrero y se declararon en huelga de “pan y paz”. Pese a las críticas recibidas, el zar abdicó y las mujeres conquistaron su derecho a voto. El día histórico fue el domingo 23 de febrero para el calendario juliano que se usaba en Rusia en la época y el 8 de marzo en el gregoriano.

Tomando la fecha como referencia en 1975, en el marco del Año Internacional de la Mujer de las Naciones Unidas, se celebró por primera vez el Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo.

La lucha por la igualdad logró —recién 20 años después— la firma de acuerdo para materializar los derechos de las mujeres en 1995 a través de la Declaración y la Plataforma de Beijing.