A partir de este jueves las temperaturas ya no serán tan altas, sino que las máximas rondarán los 25°, aunque las mínimas todavía se mantendrán veraniegas al menos hasta el sábado. Esto debido a la humedad, según el meteorólogo Mario Bidegain, quien afirmó que las lluvias en Montevideo, de registrarse, serán escasas.

"Se terminó el verano", dijo Bidegain en diálogo con El País, y agregó que "las temperaturas de más de 30° son excepcionales en marzo y se van a terminar; lo normal ahora van a ser las máximas de 24° o 25°".

De todas formas, entre jueves y sábado "va a estar húmedo y pesado", lo que provocará temperaturas mínimas altas, superiores a 20°. A partir de la tarde del sábado, estimó Bidegain, la nubosidad comenzará a despejarse y la humedad bajará gradualmente, dando lugar a mínimas "acordes a la época" con valores de 17° o 18°: "Será una muy linda tarde la del sábado y un muy buen domingo. Buen fin de semana", explicó en referencia a la zona sur. En el norte, mientras tanto, podrían continuar algunas lluvias que comenzarán el viernes.

En Montevideo no está previsto que llueva demasiado. "Alguna lluvia puede caer, no estamos pensando que sean volúmenes importantes en el sur, muy poca cosa, uno o dos milímetros como máximo", explicó Bidegain, quien aseguró que, de haber precipitaciones, ocurrirán el viernes.

La inestabilidad se debe al "pasaje de nubosidad por el centro de Argentina que se va a ir desplazando y nos va a afectar sobre la madrugada del viernes". En el norte sí se esperan lluvias importantes, fundamentalmente en el límite con Brasil. Afectará entonces a departamentos como Artigas, Rivera, Cerro Largo y Treinta y Tres más que a otros.

"Las lluvias más fuertes en el norte serían entre la noche del viernes y la madrugada del sábado. Ahí los acumulados van a ser más importantes, de 30 o 60 milímetros", detalló.

Su colega Guillermo Ramis coincidió en que, de llover, en Montevideo serán solo "algunos chaparroncitos" entre el viernes y las primeras horas del sábado.

En diálogo con Informativo Sarandí (AM 690), mencionó que este jueves la temperatura mínima será de 21° y la máxima de 25°, con cielo cubierto y el pasaje de un frente frío a última hora.

El viernes habrá entre 20° y 25° con "algún chaparrón" y el sábado entre 19° y 25° también con abundante nubosidad y chaparrones. El domingo la temperatura oscilará entre 17° y 24° y cielo estará nuboso.

En su pronóstico "lo que ha predominado es la nubosidad y ya se terminaron los 28°, 29°, 30° o 31°, de ahora en adelante van a predominar los 24°, 25°, 26° o 27°".

Personas caminan con paraguas por la Plaza Cagancha un día de lluvia. Foto: Francisco Flores/El País.

El pronóstico de Inumet para los próximos días

En el pronóstico del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) para Montevideo y el área metropolitana hay nubosidad este jueves con una mínima de 19° y una máxima de 26°. Para el viernes aparecen "probables precipitaciones aisladas", con mayor nubosidad y una temperatura entre 19° y 24°.

El sábado de mañana continúa la probabilidad de precipitaciones aisladas pero hacia la tarde se anuncia la disminución de la nubosidad y solo una baja probabilidad de lluvias. La temperatura estará entre 18° y 23°. El domingo, ya sin lluvias, habrá entre 17° y 25°.