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Clima de hoy en Uruguay: el pronóstico de Inumet de este jueves 5 de marzo y los próximos días

La temperatura en el territorio nacional irá desde los 17°C y alcanzará una máxima de 32°C, según informó el Instituto Uruguayo de Meteorología esta mañana de jueves 5 de marzo de 2026.

El País
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05/03/2026, 07:38
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Vista de la Rambla de Punta Gorda con nubes en la ciudad de Montevideo.
Vista de la Rambla de Punta Gorda con nubes en la ciudad de Montevideo.
Foto: Estefanía Leal/Archivo El País.

El reporte diario del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que, para este jueves 5 de marzo de 2026, los uruguayos pueden esperar temperaturas fluctuantes entre 17°C y 32°C en diferentes zonas del país.

En el noroeste, la mañana se presentará nubosa, con períodos de algo nuboso, además de neblinas y bancos de niebla. Se prevé viento del sureste de 10 a 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h. Hacia el final del día se mantendrá nuboso, con períodos de cubierto, con viento del sureste de 20 a 30 km/h y períodos de vientos variables de 0 a 10 km/h. Temperaturas: mínima 19°C y máxima 31°C.

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En el noreste, durante la mañana se espera cielo nuboso, con períodos de cubierto, y presencia de neblinas y bancos de niebla, con probables precipitaciones. El viento será del sureste de 10 a 30 km/h. A partir de la tarde continuará nuboso, con períodos de cubierto, manteniéndose las probables precipitaciones y viento del este de 10 a 40 km/h. Temperaturas: mínima 19°C y máxima 31°C.

En el suroeste, Inumet pronostica para la mañana condiciones de algo nuboso y nuboso, con períodos de cubierto. Se prevé viento del sureste y del este de 10 a 30 km/h, con rachas de hasta 50 km/h en zonas costeras. Hacia el final del día se espera cielo nuboso, con condiciones ventosas en zonas costeras, y viento del sureste de 20 a 40 km/h, con rachas de hasta 60 km/h en zonas costeras. Temperaturas: mínima 18°C y máxima 32°C.

En el centro-sur, la mañana estará algo nubosa y nubosa, con períodos de cubierto, además de neblinas y bancos de niebla, con viento del sureste de 10 a 30 km/h. A partir de la tarde se mantendrá nuboso, con períodos de cubierto, y se indican probables lluvias, con viento del sureste de 20 a 40 km/h y rachas de hasta 50 km/h en zonas costeras. Temperaturas: mínima 17°C y máxima 30°C.

Cielo nuboso en Montevideo.
Cielo nuboso en Montevideo.
Foto: El País

En el este, durante la mañana se prevé cielo algo nuboso y nuboso, con períodos de cubierto, además de nieblas y neblinas, con precipitaciones escasas y aisladas. El viento será del sureste de 10 a 30 km/h. Hacia el final del día continuará nuboso, con períodos de cubierto, manteniéndose las precipitaciones escasas y aisladas, con viento del este de 20 a 40 km/h. Temperaturas: mínima 17°C y máxima 28°C.

En Punta del Este, la mañana será nubosa, con períodos de algo nuboso, y se esperan neblinas y bancos de niebla, con viento del sureste de 10 a 30 km/h. A partir de la tarde se prevé cielo nuboso y cubierto, con baja probabilidad de precipitaciones escasas, y viento del este al sureste de 10 a 30 km/h. Temperaturas: mínima 20°C y máxima 23°C.

En Montevideo y el Área Metropolitana, Inumet prevé para la mañana cielo nuboso, con períodos de algo nuboso, y presencia de neblinas, con viento del sureste de 10 a 30 km/h. Hacia el final del día se mantendrá nuboso, con viento del sureste de 20 a 40 km/h y rachas de hasta 50 km/h. Temperaturas: mínima 19°C y máxima 26°C.

Cómo estará el tiempo en los próximos días

Para los próximos días, Inumet anticipa un escenario con aumento de nubosidad y pasajes de cielo cubierto, con probabilidad de precipitaciones y tormentas en forma aislada en distintas jornadas, además de momentos de mejora con disminución de nubosidad. También se prevén períodos con vientos más intensos y rachas, especialmente asociados a zonas costeras y a eventos de tormenta.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.

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