¿Hasta cuándo seguirá el verano 2026 en Uruguay? Fecha y hora exacta en la que empieza el otoño

En este mes de marzo, los uruguayos comienzan a vivir los últimos días del verano 2026, que inició el pasado 21 de diciembre de 2026. Esta estación asociada a las altas temperaturas concluirá a fines del mes corriente, dándole paso al otoño a través del evento astronómico llamado equinoccio.

A lo largo del año, existen dos equinoccios: uno en marzo y otro en setiembre. Estos marcan el comienzo de dos estaciones de manera contrapuesta en ambos hemisferios. Por tanto, mientras en el sur comenzará el otoño, el norte tendrá el inicio de la primavera.

Ante la pregunta de cuándo termina el verano 2026 en el hemisferio sur, se dará el cambio el viernes 20 de marzo de 2026. Ese día, a las 11:46 horas de Uruguay, se producirá el equinoccio de otoño en el hemisferio sur, evento que le dará paso a la temporada otoñal, según el portal Time and Date.

Con la llegada del otoño, el calor irá disminuyendo para comenzar a darle paso a la época más fría del año. Foto: Estefanía Leal.

¿Qué es un equinoccio?

Un equinoccio es un momento en el que el eje de la Tierra no se inclina hacia el Sol y tampoco se aleja de él. Esto causa que el día y la noche sean casi iguales en todo el mundo, según explicó el portal especializado StarWalk.

El eje de rotación de la Tierra está inclinado 23,5°, por lo que cada hemisferio del planeta recibe cantidades desiguales de luz solar a lo largo del año y es la explicación detrás de la existencia de las estaciones.

Cuando ambos hemisferios tienen una orientación similar respecto al Sol, este se encuentra exactamente sobre el ecuador. Esto causa que la cantidad de luz solar que reciben el norte y el sur sea casi igual y es allí cuando ocurre un equinoccio, tal como explicó el portal.

Temporada de otoño. Foto: Freepik.

Con la llegada de la estación, las hojas de los árboles comenzarán a caer y el tiempo de luz solar se reducirá progresivamente camino a la estación más fría y con los días más cortos, el invierno, que llegará en junio.