Últimos días de verano: cómo recuperar la piel y planificar su cuidado durante todo el año

El verano es sinónimo de sol, playa, piscina y mayor exposición al aire libre. Aunque disfrutamos esta época, nuestra piel suele “pasar factura” hacia el final de la temporada: deshidratación, textura irregular, manchas más visibles, poros dilatados y mayor sensibilidad son algunas de las consultas más frecuentes en esta etapa.

La buena noticia es que estamos en el momento ideal para comenzar la recuperación y, sobre todo, para planificar el cuidado del año.

Lo que vemos

¿Qué le sucede a la piel después del verano? Durante los meses de calor aumenta la exposición a la radiación UV, incluso en días nublados. A esto se suma el cloro, la sal, el viento y los cambios en la rutina.

El resultado suele ser: piel deshidratada y opaca, mayor producción de sebo, manchas solares que se intensifican, textura más engrosada y sensibilidad o enrojecimiento.

Qué hacer

Existen varios tratamientos ideales para la etapa post verano. En esta fase buscamos recuperar, hidratar y estimular, sin agredir.



Mesoterapia facial. Es una excelente aliada para devolver vitalidad. Consiste en la aplicación de principios activos como vitaminas, ácido hialurónico y antioxidantes que ayudan a rehidratar en profundidad, mejorar luminosidad, estimular la regeneración celular y fortalecer la barrera cutánea. Es un tratamiento que aporta resultados visibles sin tiempos prolongados de recuperación.

Mujer haciéndose un peeling Foto: Freepik

Peelings suaves (de verano). Luego de la temporada estival no se recomiendan exfoliaciones agresivas. Los peelings químicos suaves permiten afinar la textura, unificar el tono, mejorar manchas incipientes y estimular la renovación celular de forma controlada. La clave está en elegir el tipo de ácido adecuado según cada piel y realizar un plan progresivo.

(de verano). Luego de la temporada estival no se recomiendan agresivas. Los peelings químicos suaves permiten afinar la textura, unificar el tono, mejorar manchas incipientes y estimular la renovación celular de forma controlada. La clave está en elegir el tipo de ácido adecuado según cada piel y realizar un plan progresivo. Máscaras hidratantes y reparadoras. Muchas veces subestimadas, las máscaras profesionales con activos calmantes e hidratantes son fundamentales en esta etapa. Restauran la función barrera y preparan la piel para tratamientos posteriores.

Profesionales

El momento ideal para consultar es el final del verano, es estratégico. ¿Por qué? Porque aún estamos a tiempo de evaluar el daño solar reciente, tratar manchas tempranas y comenzar protocolos que no pueden realizarse en plena exposición solar intensa.

Además, es la instancia perfecta para planificar el año en función de objetivos. Enre ellos pueden encontrarse el tratamiento de manchas, control de acné, prevención del envejecimiento, mejorar la textura y luminosidad o protocolos antiage. La piel necesita planificación, no improvisación.

Eugenia Posente, creadora de Eudermia Foto: Cortesía Eugenia Posente

Camino

Pensar la piel como un proceso, no como algo puntual, es fundamental. Un tratamiento aislado puede mejorar momentáneamente el aspecto, pero un plan personalizado permite trabajar por etapas y obtener resultados sostenidos.

Así como planificamos actividad física o alimentación, el cuidado cutáneo también requiere estrategia. Evaluar, tratar, controlar y mantener.

El verano está llegando a su fin, pero es el inicio de la mejor etapa para recuperar la piel y proyectar su salud durante todo el año.