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¿Cuándo llueve en Montevideo? El pronóstico del tiempo de Inumet, Ramis y Bidegain con caída de temperatura

Las precipitaciones en el área metropolitana que inicialmente se habían previsto para este jueves se correrían para el viernes y no se descarta que persistan hasta el sábado.

El País
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04/03/2026, 09:46
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Mapa de precipitaciones acumuladas al mediodía del viernes 6 de marzo de 2026, según Ventusky.
Mapa de precipitaciones acumuladas al mediodía del viernes 6 de marzo de 2026, según Ventusky.
Foto: Ventusky

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió este miércoles una alerta amarilla por precipitaciones y tormentas en varias localidades pero lejos de Montevideo y el área metropolitana, una de las zonas más afectadas por el déficit hídrico de los últimos meses. Si bien por momentos el cielo pareció amenazante por la abundante nubosidad, no está previsto que llueva en la jornada, o al menos no con intensidad.

Según Inumet, existe la probabilidad de que se registren algunas "precipitaciones aisladas" pero es baja. La temperatura mínima fue de 21° y la máxima será de 31°. Sin embargo, para este jueves la temperatura caería a 20° y 26°, y en el pronóstico aparecen "probables precipitaciones y tormentas" y un aumento en la velocidad del viento hacia la tarde.

También se indica que el viernes estará totalmente cubierto con precipitaciones aisladas y baja probabilidad de tormentas, con la temperatura aún en descenso: 19° y 24°.

Cesó la alerta amarilla de Inumet por tormentas y lluvias: cómo sigue el tiempo

La probabilidad de que llueva durante sábado y domingo es baja, pero no nula, según Inumet, y la temperatura se mantendrá similar a la del viernes.

Por su parte, los meteorólogos Mario Bidegain y Guillermo Ramis habían anunciado la caída de temperatura a partir del jueves pero también algunas lluvias que ahora parecen haberse corrido para el viernes.

Mario Bidegain y Guillermo Ramis anuncian lluvias para el viernes

En su cuenta de X, Bidegain compartió un pronóstico que señala "probables tormentas y lluvias" para el viernes, aunque no mayores a cinco milímetros acumulados.

Mientras tanto, Ramis indicó en Informativo Sarandí (AM 690) que las lluvias de este miércoles en el oeste son por alguna célula de tormenta "medio perdida" y que "ya se va".

Persona caminando con paraguas bajo la lluvia
Persona caminando con paraguas bajo la lluvia
Foto: Leonardo Mainé/El País

En cuanto a los pronósticos de lluvia para Montevideo, explicó que la probabilidad "va y viene, va y viene". "Todos los días me complica la vida porque lo que muestra un día es muy interesante y al otro día ya se disuelve", afirmó.

Asimismo, mencionó que este viernes habrá "medio chaparrón" y el sábado otro aunque solo "hasta las primeras horas de la tarde" y "después desaparecen". Agregó que "no es nada del otro mundo".

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