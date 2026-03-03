La temperatura seguirá alta durante este martes y miércoles y luego, a partir del jueves, comenzará una caída que continuará hasta el fin de semana inclusive. Además, en el medio habrá algunas lluvias, que se prevén más intensas en el norte que en el sur. Así lo indican los pronósticos del tiempo del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) y de los meteorólogos Guillermo Ramis y Mario Bidegain.

Ramis dijo que las temperaturas "a partir del jueves se descuelgan". "El jueves, todavía con una temperatura bastante soportable, 25°C, pero en los próximos días entre 22° y 23° grados, ya adelantando el otoño. Estos primeros días de la semana son los últimos del verano", expresó.

Según explicó en diálogo con Informativo Sarandí (AM 690), lloverá tanto el jueves como el viernes en todo el país, mientras que el sábado las precipitaciones continuarán únicamente en el norte y centro del país.

En concreto, Ramis señaló que este martes habrá entre 20° y 29°, con abundante nubosidad. El miércoles entre 21° y 28°, también nuboso. El jueves entre 21° y 25°, ya que pasa un frente frío y estará nuboso, ocasionalmente cubierto con lluvia o chaparrones. El viernes habrá entre 20° y 23°, con abundante nubosidad, chaparrones y bastante ventoso.

El sábado, en tanto, seguirá con nubosidad y con "algunas precipitaciones de rápida evolución" en zonas del norte, centro y este del país, con 18° de mínima y 22° de máxima. El domingo estará algo nuboso con 17° y 22° como valores extremos.

Ya el meteorólogo Bidegain había adelantado un pronóstico del tiempo bastante similar en diálogo con El País este lunes. Expresó que la temperatura rozará los 30° hasta el miércoles y que luego habrá "una desmejora" el jueves, con descenso de temperaturas a 25° y luego a 23° entre viernes y sábado. Tampoco descartó algunas lluvias en Montevideo pero "muy escasas".

"Donde sí tendremos lluvias importantes sería sobre el norte y noreste del país con acumulados de 25 a 75 milímetros, por ejemplo en Rivera, donde habrá inestabilidad tanto mañana martes como luego de jueves a sábado con lluvias y tormentas", mencionó el especialista.

En su cuenta de X compartió el pronóstico de un modelo que observa diariamente. Muestra un mapa con los acumulados de lluvias esperados para esta semana, que muestran escasas precipitaciones en el sur y abundantes en el norte y algunos departamentos del este.

#Lluvias previstas de MAR03 a DOM08 marzo sobre Sudamérica, según #GFS. Se esperan lluvias centro y norte de #Argentina 25-100 mm, incluyendo Norte S.Fé, E.Ríos. NE de #Uruguay tendrá 25-75 mm. Este #PBSAS y S #Uruguay lluvias muy escasas. pic.twitter.com/yIAodc21L7 — Mario Bidegain (@mario_bidegain) March 2, 2026

El pronóstico de Inumet para los próximos días en Uruguay

Inumet, en tanto, tiene en su pronóstico para Montevideo y el área metropolitana una temperatura de entre 19° y 29° este martes, entre 20° y 31° el miércoles y ya en la noche "probable formación de tormentas aisladas".

El jueves seguirá con probables precipitaciones y tormentas aisladas, y con viento, con una temperatura entre 20° y 26°, con una caída de cinco grados en el valor máximo.

El viernes la temperatura seguirá bajando a 19° y 24°, similar a la del sábado y la del domingo, con baja probabilidad de precipitaciones.