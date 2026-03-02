¿Cuándo llueve? Inumet y Mario Bidegain advierten por calor y caída de temperatura desde el jueves

Esta será una semana inestable, según el pronóstico del tiempo del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) y Mario Bidegain. Hará calor hasta el miércoles y luego el jueves se notará una caída de temperatura, y durante toda la semana hay probabilidad de lluvia en varias regiones del país.

El meteorólogo Bidegain compartió con El País su pronóstico, que indica que las temperaturas máximas rondarán entre 29° y 30° entre lunes, martes y miércoles en Montevideo y alrededores.

"Luego tendremos una desmejora para el jueves sobre Montevideo con descenso de temperaturas a máximas de 25° para jueves y 23° para viernes y sábado", indicó. Además, "podría haber algunas lluvias en Montevideo pero serían muy escasas".

"Donde sí tendremos lluvias importantes sería sobre el norte y noreste del país con acumulados de 25 a 75 milímetros, por ejemplo en Rivera, donde habrá inestabilidad tanto mañana martes como luego de jueves a sábado con lluvias y tormentas", mencionó el especialista.

En su cuenta de X compartió el pronóstico de un modelo que observa diariamente. Muestra un mapa con los acumulados de lluvias esperados para esta semana, que muestran escasas precipitaciones en el sur y abundantes en el norte y algunos departamentos del este.

#Lluvias previstas de MAR03 a DOM08 marzo sobre Sudamérica, según #GFS. Se esperan lluvias centro y norte de #Argentina 25-100 mm, incluyendo Norte S.Fé, E.Ríos. NE de #Uruguay tendrá 25-75 mm. Este #PBSAS y S #Uruguay lluvias muy escasas. pic.twitter.com/yIAodc21L7 — Mario Bidegain (@mario_bidegain) March 2, 2026

El pronóstico de Inumet para los próximos días en Uruguay

Para Montevideo y el área metropolitana, Inumet marca para este lunes 16° de mínima y 31° de máxima, con cielos despejados. Para el martes señala 18° y 31°, con algo de nubosidad. Para el miércoles, 20° y 32° también con algunas nubes.

El panorama cambia el jueves con 20° y 25°, marcando una caída de siete grados en la temperatura máxima. De todas formas, según Inumet hay nula probabilidad de lluvias.

Para el viernes da baja probabilidad de lluvias pero cielo cubierto y entre 19° y 24°. Para el sábado nula chance de precipitación, cubierto y entre 18° y 24°. Para el domingo, baja probabilidad de lluvias con 17° y 25°.

Una mujer camina con paraguas en Plaza Independencia un día de lluvia en Montevideo. Foto: Archivo El País

Una de las zonas más afectadas por las lluvias será el noreste. En esa región, Inumet pronostica 12° y 32° el lunes; 16° y 32° el martes con probables precipitaciones aisladas; 17° y 33° el miércoles con probables precipitaciones y tormentas. Para el jueves da entre 19° y 30° con baja probabilidad de lluvia. Para el viernes pronostica alta probabilidad de precipitaciones y entre 19° y 28°.

La probabilidad de lluvias en el noreste baja a media para viernes y sábado, con una temperatura levemente inferior a la del viernes.

De todas formas, para el próximo fin de semana todavía faltan varios días y el pronóstico irá actualizándose en las próximas jornadas.