El pronóstico para el lunes 2 de marzo de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet

El reporte diario del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que para el lunes 2 de marzo de 2026, las temperaturas en Uruguay oscilarán entre 12°C y 34°C.

La región noroeste comenzará el día con un cielo claro y algo nuboso, no registrándose precipitaciones y con vientos del noreste a una velocidad de 10 a 30 km/h. Para el final del día, la condición será similar, aunque se proyectan rachas de viento de hasta 50 km/h del este y noreste. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 15°C y una máxima de 33°C.

En el noreste, la mañana comenzará con un cielo claro y algo nuboso con períodos de nuboso y se anticipan nieblas y neblinas. Durante la tarde y la noche, se mantendrá la tendencia a un tiempo claro y algo nuboso, con vientos del este y noreste de 20 a 30 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h. Se espera una mínima de 12°C y una máxima de 32°C.

Para la región suroeste, se aguarda una mañana de cielo claro y algo nuboso, sin precipitaciones anunciadas y vientos del sector este entre 20 a 30 km/h, y rachas que podrían llegar a los 50 km/h. Esta condición se sostendrá hacia el final del día. Se proyecta una temperatura mínima de 15°C y una máxima de 32°C.

El centro-sur se proyecta con condiciones similares de cielo mayormente claro. Los vientos soplarán del noreste sobre los 20-30 km/h, con posibles rachas de hasta 50 km/h. Se prevé una temperatura mínima de 13°C y una máxima de 31°C.

Cielo con nubes. Foto: Freepik.

Hacia el este, se espera una mañana con cielo claro, algo nuboso y con nieblas y neblinas, con vientos del noreste de 20 a 30 km/h y rachas de hasta 50 km/h. En la tarde y noche, se espera que el cielo se mantenga despejado con vientos que intensificarán su velocidad, alcanzando rachas de 50 a 60 km/h en zonas costeras. La temperatura mínima será de 12°C y la máxima de 30°C.

En Punta del Este, se pronostica un comienzo de día con cielos claros y algo nubosos, sin precipitaciones y vientos del noreste con rachas de hasta 50 km/h. Para el crepúsculo, el clima permanecerá mayormente despejado, sin embargo, se intensificará el viento del sector este con rachas entre 50 y 60 km/h. Se espera que la temperatura mínima sea de 19°C y la máxima de 26°C.

Finalmente, en Montevideo y el Área Metropolitana, se anticipa un panorama de cielo claro durante las horas del día. Los vientos predominantes serán del noreste con rachas que podrían alcanzar los 50 km/h. Posteriormente, al anochecer, las ráfagas podrían intensificarse alcanzando los 60 km/h. La temperatura mínima se prevé en 17°C y la máxima en 31°C.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.