De 22° a 31° en tres días: el abrupto ascenso de temperatura en Uruguay que anuncian Inumet y meteorólogos

Durante los próximos días la temperatura subirá abruptamente para ubicarse en 31° el domingo en Montevideo y el área metropolitana, luego de que la máxima este jueves fuera 22°. Así lo indican tanto el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) como meteorólogos independientes. Además, en el pronóstico del tiempo no aparecen lluvias al menos hasta el miércoles 4 de marzo.

Inumet, que marca en su visualizador de datos meteorológicos que este jueves hubo 22° de máxima en la capital sobre las 15:00 horas, indica que este viernes llegará a 26°, que el sábado habrá 30° y tanto el domingo como el lunes 31°. La mínima también irá subiendo: desde los 15° que se registraron este viernes de madrugada en la estación del Prado a los 17° del próximo lunes, aunque las mañanas del sábado y del domingo también se prevén frescas.

A partir del martes la temperatura máxima bajará levemente, dos grados.

En su cuenta de X, el meteorólogo Mario Bidegain compartió un pronóstico que indica "máximas en ascenso" desde los 24° previstos para este viernes a 29° el sábado y 31° tanto el domingo como el lunes y el martes.

#Pronóstico para #Montevideo, según @meteoblue, indica temp, máximas en ascenso: 24°, 29°, 31°, 31° y 31°C de VIE27feb a MAR03mar. Buen fin de semana y el tiempo desmejora hacia miércoles 4 marzo. Comienzo de clases con calor ! pic.twitter.com/mbkfw618iP — Mario Bidegain (@mario_bidegain) February 27, 2026

"Estaríamos el lunes por encima de los valores normales para marzo", explicó este jueves en diálogo con El País.

Su colega José Serra coincidió. Afirmó que Uruguay está bajo "un sistema de alta presión, o sea un anticiclón", que implica buen tiempo y unas cuantas horas de sol por día. Según dijo, durante viernes, sábado y domingo habrá un "gradual ascenso, con una amplitud térmica que se va a ir acortando". De todas formas, aseguró que las mañanas aún serán frescas.

"A partir del domingo en adelante, temperaturas de verano: 30° o 32° la máxima y 18° o 19° la mínima", añadió Serra, quien entiende que estos valores "se van a extender hasta jueves o viernes de la próxima semana".

Un hombre mira al sol un día de calor en la Rambla de Montevideo. Foto: Estefanía Leal.

Cuándo vuelve a llover en Uruguay, según el pronóstico del tiempo

Ambos meteorólogos entienden que hay una previsión de desmejora hacia la segunda parte de la semana que viene. Bidegain afirmó que el miércoles es cuando se prevé esta desmejora con posibles lluvias y descenso de temperatura. Serra, en cambio, entiende que "recién alrededor del jueves podría haber algo de lluvia, pero de momento nada significativo".

En lo que respecta a Inumet, su pronóstico del tiempo marca nula probabilidad de precipitaciones hasta el miércoles inclusive. Recién el jueves aparece una baja probabilidad, aunque esta previsión se irá actualizando en los próximos días.