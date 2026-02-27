Clima de Uruguay hoy: el pronóstico de Inumet de este viernes 27 de febrero y los próximos días
La temperatura en el territorio nacional irá desde los 6°C y alcanzará una máxima de 30°C, según informó el Instituto Uruguayo de Meteorología esta mañana de viernes 27 de febrero de 2026.
El reporte diario del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que, para este viernes 27 de febrero de 2026, los uruguayos pueden esperar temperaturas fluctuantes entre 6°C y 30°C en diferentes zonas del país.
Para la zona del noroeste, en horas de la mañana se presentará un cielo algo nuboso a nuboso con períodos de cubierto, y se esperan precipitaciones aisladas. Durante el final del día, el cielo se mantendrá nuboso con momentos de algo nuboso. Los vientos serán del sector este y habrá rachas de hasta 40 km/h. Las temperaturas se situarán entre los 14°C y 28°C.
En la región del noreste, la mañana se caracterizará por un cielo algo nuboso y nuboso, alternado con períodos de claro, con la presencia de nieblas y neblinas. A partir de la tarde, la tendencia será hacia un cielo algo nuboso, estará acompañada de rachas de viento de 40 a 50 km/h del sector este. Las temperaturas permanecerán entre los 7°C y 27°C.
Hacia el suroeste, la mañana se prevé con un cielo algo nuboso y nuboso. Entrada la tarde, las condiciones serán similares y se esperan rachas de viento de hasta 50 km/h en zonas costeras. Las temperaturas rondarán los 13°C de mínima y los 30°C de máxima.
En el centro-sur, el pronóstico para la mañana augura un cielo algo nuboso y nuboso con la posibilidad de neblinas. La tarde se presentará con un cielo algo nuboso, períodos de claro y vientos del sector este con rachas de hasta 40 km/h. Se esperan temperaturas entre los 10°C y los 29°C.
Para la zona este, se espera un cielo algo nuboso y nuboso en la mañana, con nieblas y neblinas. Durante el final del día, se anticipa un cielo que alternará entre algo nuboso y nuboso, además de neblinas y rachas de viento de hasta 40 km/h. Los termómetros marcarán entre 6°C y 28°C.
En Punta del Este, el día comenzará con un cielo algo nuboso y nuboso, acompañado de neblinas. Por la tarde, el cielo se mostrará algo nuboso con períodos de claro y vientos del sudeste al noreste con ráfagas de hasta 40 km/h. Las temperaturas oscilarán entre los 15°C y 22°C.
Para Montevideo y el Área Metropolitana, la mañana estará marcada por un cielo algo nuboso y nuboso, mientras que para la tarde se esperan períodos de claro. Los vientos provendrán del sudeste al noreste con ráfagas de hasta 40 km/h. Se pronostican temperaturas entre los 12°C y 26°C.
Cómo estará el tiempo en los próximos días
Como resumen del pronóstico general para los próximos días, Inumet prevé una tendencia hacia un cielo mayormente algo nuboso a claro en todo el territorio uruguayo, con mínimas variaciones de nubosidad. Se anticipan rachas de viento que pueden llegar hasta los 50 km/h en algunas zonas durante la tarde/noche y temperaturas que seguirán un patrón ascendente en gran parte del país, alcanzando máximos cercanos o superiores a los 30°C en varias regiones. Las mañanas contarán ocasionalmente con la presencia de neblinas y bancos de niebla, en particular en las zonas este y noreste.
Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.
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