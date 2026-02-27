Clima de Uruguay hoy: el pronóstico de Inumet de este viernes 27 de febrero y los próximos días

El reporte diario del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que, para este viernes 27 de febrero de 2026, los uruguayos pueden esperar temperaturas fluctuantes entre 6°C y 30°C en diferentes zonas del país.

Para la zona del noroeste, en horas de la mañana se presentará un cielo algo nuboso a nuboso con períodos de cubierto, y se esperan precipitaciones aisladas. Durante el final del día, el cielo se mantendrá nuboso con momentos de algo nuboso. Los vientos serán del sector este y habrá rachas de hasta 40 km/h. Las temperaturas se situarán entre los 14°C y 28°C.

En la región del noreste, la mañana se caracterizará por un cielo algo nuboso y nuboso, alternado con períodos de claro, con la presencia de nieblas y neblinas. A partir de la tarde, la tendencia será hacia un cielo algo nuboso, estará acompañada de rachas de viento de 40 a 50 km/h del sector este. Las temperaturas permanecerán entre los 7°C y 27°C.

Hacia el suroeste, la mañana se prevé con un cielo algo nuboso y nuboso. Entrada la tarde, las condiciones serán similares y se esperan rachas de viento de hasta 50 km/h en zonas costeras. Las temperaturas rondarán los 13°C de mínima y los 30°C de máxima.

En el centro-sur, el pronóstico para la mañana augura un cielo algo nuboso y nuboso con la posibilidad de neblinas. La tarde se presentará con un cielo algo nuboso, períodos de claro y vientos del sector este con rachas de hasta 40 km/h. Se esperan temperaturas entre los 10°C y los 29°C.

Niebla en Montevideo. Ignacio Sanchez/Archivo El Pais

Para la zona este, se espera un cielo algo nuboso y nuboso en la mañana, con nieblas y neblinas. Durante el final del día, se anticipa un cielo que alternará entre algo nuboso y nuboso, además de neblinas y rachas de viento de hasta 40 km/h. Los termómetros marcarán entre 6°C y 28°C.

En Punta del Este, el día comenzará con un cielo algo nuboso y nuboso, acompañado de neblinas. Por la tarde, el cielo se mostrará algo nuboso con períodos de claro y vientos del sudeste al noreste con ráfagas de hasta 40 km/h. Las temperaturas oscilarán entre los 15°C y 22°C.

Para Montevideo y el Área Metropolitana, la mañana estará marcada por un cielo algo nuboso y nuboso, mientras que para la tarde se esperan períodos de claro. Los vientos provendrán del sudeste al noreste con ráfagas de hasta 40 km/h. Se pronostican temperaturas entre los 12°C y 26°C.

Cómo estará el tiempo en los próximos días

Como resumen del pronóstico general para los próximos días, Inumet prevé una tendencia hacia un cielo mayormente algo nuboso a claro en todo el territorio uruguayo, con mínimas variaciones de nubosidad. Se anticipan rachas de viento que pueden llegar hasta los 50 km/h en algunas zonas durante la tarde/noche y temperaturas que seguirán un patrón ascendente en gran parte del país, alcanzando máximos cercanos o superiores a los 30°C en varias regiones. Las mañanas contarán ocasionalmente con la presencia de neblinas y bancos de niebla, en particular en las zonas este y noreste.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.