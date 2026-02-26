Vuelve el verano: tanto el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) como especialistas independientes prevén que luego del tiempo fresco que tuvo Uruguay entre miércoles y jueves, a partir de la tarde del viernes habrá un marcado ascenso de temperatura, que volverá a superar los 30°.

El meteorólogo Mario Bidegain indicó en diálogo con El País que la madrugada del viernes, como lo fue la de este jueves, aún será fresca. Pero si se mira por ejemplo Montevideo y el área metropolitana, la temperatura máxima pasará de los 24° que se esperan para este jueves a 31° el próximo lunes, con un aumento gradual durante viernes, sábado y domingo.

"Estaríamos el lunes por encima de los valores normales para marzo", explicó, y añadió que las mínimas también subirán para ubicarse ese día entre 19° y 20°. Además se pronostican "altos niveles de humedad" al comenzar la semana que viene.

Gradual ascenso de temperatura en Uruguay

Su colega José Serra coincide. Afirmó que Uruguay está bajo "un sistema de alta presión, o sea un anticiclón", que implica buen tiempo y unas cuantas horas de sol por día. Según dijo, durante viernes, sábado y domingo habrá un "gradual ascenso, con una amplitud térmica que se va a ir acortando". De todas formas, aseguró que las mañanas del viernes y del sábado aún serán frescas.

"A partir del domingo en adelante, temperaturas de verano: 30° o 32° la máxima y 18° o 19° la mínima", añadió Serra, quien entiende que estos valores "se va a extender hasta jueves o viernes de la próxima semana".

Gente en la playa en un día de ola de calor en Montevideo. Foto: Estefanía Leal.

En este aspecto tiene una diferencia con Bidegain, quien explicó que "empieza a desmejorar a partir del martes" por el ingreso de un frente frío con un "pequeño descenso de temperatura de dos o tres grados". Además, agregó que para el miércoles "hay una probabilidad de lluvias, aunque no son voluminosas ni mucho menos".

La inestabilidad, dijo Bidegain, podría extenderse hasta el final de esa semana. Serra, en cambio, entiende que "recién alrededor del jueves podría haber algo de lluvia, pero de momento nada significativo".

#pronósticodeltiempo para #Montevideo (URU) de JUE26mar a MIE04mar, según @meteoblue. Se espera ascenso tmax de JUE26feb (24°C) a LUN02mar (31°C). Ingreso frente frío hará caer las #Temperaturas y habrá inestabilidad y #Lluvias para MIE04mar. pic.twitter.com/lzMeh7fU0W — Mario Bidegain (@mario_bidegain) February 26, 2026

#temperatura máxima prevista de JUE26feb a MAR03mar, sobre Sur de Sudamérica, según @meteoblue. Se prevé aumento temp. máximas de JUE26 a LUN02. #CABA pasa de 25° a 31°C y #Montevideo de 24 a 31°C. Avance frente frío hará caer las temperaturas a partir Martes 3 marzo. pic.twitter.com/PFtXPocKph — Mario Bidegain (@mario_bidegain) February 26, 2026

El pronóstico de Inumet para los próximos días

Inumet coincide con ambos especialistas independientes. Para este jueves en Montevideo y alrededores indicaba 13° de mínima y 24° de máxima, para el viernes 12° y 26°, para el sábado 13° y 30° y para el domingo 16° y 31°. Ya para el lunes, que será el primer día de clases en varios centros educativos, la temperatura esperada es de 17° y 31°. La máxima empezará a bajar el martes dos grados, de momento sin previsión de lluvias.